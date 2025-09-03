Fuite de gaz au dépôt de bus de Voujeaucourt

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mardi 2 septembre 2025 en début de soirée, peu après 18h30, au dépôt de bus du pays de Montbéliard situé dans la commune de Voujeaucourt.

L’alerte a été donnée en raison d’une fuite sur le réseau de distribution de gaz naturel pour véhicules (GNV). Les secours ont procédé à la fermeture d’une vanne, ce qui a permis de stopper l’échappement de gaz.

Par mesure de sécurité, l’accès au dépôt a été interdit à l’ensemble des bus pendant la durée de l’intervention et une rue adjacente a été temporairement fermée à la circulation. Les pompiers ont mené des reconnaissances dans les bâtiments de l’entreprise de transport ainsi que dans les locaux de la déchetterie voisine. Les relevés d’explosimétrie effectués se sont révélés nuls.

Aucun dégât ni chômage technique n’ont été constatés. L’opération s’est déroulée en présence de GRDF et de la gendarmerie.