Dimanche 14 Septembre 2025
Dijon
Faits Divers Justice

Fusillade mortelle à Dijon : quatre hommes interpellés et mis en examen

Publié le 14/09/2025 - 09:31
Mis à jour le 13/09/2025 - 18:09

Quatre hommes d'une vingtaine d'années ont été mis en examen vendredi 12 septembre 2025 dont trois ont été écroués dans le cadre de l'enquête sur une fusillade à Dijon début septembre ayant fait un mort et un blessé grave, a-t-on appris auprès du parquet.

Tribunal judiciaire de Dijon © Marie-Dominique Trapet
Interpellés mercredi, les mis en cause ont été présentés vendredi aux juges d'instruction à l'issue de leur garde à vue, a précisé dans un communiqué le procureur de Dijon Olivier Caracotch. 

Deux d'entre-eux, âgés de 27 et 24 ans, le premier ayant été déjà condamné notamment pour trafic de stupéfiants, ont été mis en examen pour "meurtre et tentative de meurtre en bande organisée", destruction (de bien par incendie en bande organisée) et association de malfaiteurs" puis placés en détention provisoire, a précisé samedi à l'AFP le magistrat. 

Trois personnes écrouées

Le plus jeune des deux hommes, sans antécédents judiciaires, est également poursuivi pour  "participation à une organisation criminelle". Le troisième mis en cause, 23 ans et également connu de la justice, a été mis en examen  pour "complicité de destruction par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs" avant d'être écroué, selon la même source. Le dernier des quatre hommes, âgé de 21 ans et sans antécédents judiciaires, est poursuivi pour "recel de criminel" et a été placé sous contrôle judiciaire, a ajouté M. Caracotch.

La fusillade avait fait un mort et un blessé grave

Le 7 septembre, vers 00h30, sur une place très fréquentée du centre de Dijon, en particulier les nuits de week-end, deux personnes circulant en buggy avaient été ciblées par des tirs venus d'un scooter qui s'était porté à leur hauteur. Le conducteur du buggy, 23 ans, avait été tué sur le coup, tandis que le passager, 26 ans, avait été grièvement blessé.

"Les stupéfiants peuvent être le motif", avait alors indiqué le procureur dijonnais lors d'une conférence de presse, appelant cependant à "la prudence". 

L'enquête, confiée aux policiers de la Division de la Criminalité Organisée et Spécialisée (DCOS) et de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Dijon, se poursuit, selon le parquet.

(AFP)

Publié le 14 septembre à 09h31
Besançon
Faits Divers Société

Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?

Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.

colonel commandement criminalité elodie montet gendarmerie sécurité trafic de drogue
Publié le 12 septembre à 18h00 par Alexane

