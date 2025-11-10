Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Lundi 10 Novembre 2025
Besançon
Publié le 10/11/2025 - 07:30
Mis à jour le 06/11/2025 - 16:51

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo a Besancon.

©
©

Pour tous les amateurs de high-tech et d’accessoires pratiques, macommune.info vous propose un jeu concours pour remporter deux lots offerts par la boutique e.noveo  Besançon :

  • Une paire d’écouteurs sans fil Bluetooth Urbanista (valeur 39,90 €), à retirer directement en magasin et avec possibilité de choisir la couleur qui vous plaît.
  • Une pose renforcée de film hydrogel (valeur 20 €) pour protéger votre smartphone, réalisée sur place sur n’importe quel modèle de téléphone.

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Les gagnant.e.s seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 15 novembre 2025 dans la journée.

Nous transmettrons la demarche aux deux gagnants.

Rendez-vous au 17 rue des Granges, Besançon pour découvrir la boutique e.noveo !

Bonne chance à toutes et à tous !

Publié le 10 novembre à 07h30 par Macommune.info
