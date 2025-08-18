Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info vous propose de jouer pour tenter de gagner vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier, en partenariat avec Micropolis Besancon

L’événement incontournable du Haut-Doubs est de retour du 11 au 14 septembre 2025 !

maCommune.info vous offre vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier : quelques jours de fête à l'espace René Pourny.

Un programme riche en animations, spectacles, cadeaux et dégustations vous attend ! 220 professionnels de l’habitat, des produits malins, de l’aménagement extérieur, de la restauration et des produits du terroir ainsi que les commerçants locaux, les collectivités et d’autres exposants seront présents pour vous faire passer d’agréables moments.

Pour tenter de gagner, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Jouez et gagnez vos entrées pour la Haute Foire de Pontarlier Qu'est-ce qui fait la renommée de la Haute Foire de Pontarlier, organisée tous les deux ans ? * La présence d’entreprises locales, de produits du terroir et d’animations pour tous Une compétition de lancer de Mont d'Or

Les 10 gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 23 août 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !