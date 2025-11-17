Lundi 17 Novembre 2025
Alerte Témoin
Arc-et-Senans
Culture

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans

Publié le 17/11/2025 - 10:48
Mis à jour le 17/11/2025 - 10:48

La Saline royale d’Arc-et-Senans accueillera les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2026 l’événement musical Saline royale Live réunissant les artistes Gims et Sting pour deux concerts au coeur du demi-cercle historique de l’ancienne manufacture de sel. 

© Saline Royale d'Arc-et-Senans
© Saline Royale d'Arc-et-Senans

Après avoir déjà vibré en 2016 au son de David Gilmour, lors du concert du guitariste des Pink Floyd, la Saline royale veut désormais "marquer une nouvelle étape dans cette dynamique" avec l’accueil d’autres concerts d’envergure précise l’équipe de la Saline dans son communiqué. 

L’événement Saline royale Live, co-organisé par la Saline Royale et Please please familyy, accueillera en ce sens "deux soirées exceptionnelles" avec la venue de "deux artistes incontournables" capables de rassembler diverses générations dans un lieu unique. 

Deux concerts dans un cadre exceptionnel

La programmation du samedi 25 juillet annonce la venue du célèbre chanteur Gims. Tandis que le lendemain c’est l’ex chanteur de The Police, Sting qui se produira au coeur de la Saline pour son Sting 3.0 World tour. D’autres artistes viendront compléter la programmation de ces deux soirées.

L’organisation promet "une ambiance conviviale avec food trucks et espaces détente, à la croisée du patrimoine et du live", le tout dans un "cadre exceptionnel".

La prévente de la billetterie ouvrira le 19 novembre à 10h et la billetterie générale le 20 novembre à 10h. 

© Saline royale Live

Locations et informations :

concert please please saline royale d'arc et senans

Publié le 17 novembre à 10h48 par Elodie Retrouvey
Culture

JURA (39)
Culture

“Objectif Japon !” premier ouvrage d’une Franc-Comtoise qui enseigne le japonais

Déjà très présente sur les réseaux sociaux, Sophie Thomas est une passionnée du Japon, de sa langue et de sa culture. La trentenaire qui réside dans le Jura à Salins-les-bains a trouvé en 2013 sa vocation dans l’enseignement et est devenue professeur particulière de japonais. Elle sort aujourd’hui un livre "Objectif Japon !" à destination de tous ceux qui souhaitent maîtriser le japonais pour leur prochain voyage.

autrice japon livre
Publié le 16 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

De la limonade Rième à une fabrication de cancoillotte au Mexique, un Franc-Comtois répertorie les influences franc-comtoises dans le monde

Après son premier ouvrage consacré au "Top 50 des gags et des gaffes de nos ancêtres comtois", Anthony Soares, doctorat en histoire à l’université Maris et Louis Pasteur vient de sortir un second ouvrage aux éditions Cêtre consacré au rayonnement de la Franche-Comté dans le monde. Grâce à ses nombreux voyages, l’auteur, au fil des 130 pages de son livre, propose de découvrir une partie de ce qu'il est aujourd'hui possible de trouver de franc-comtois à l’étranger.

auteur franche comté livre monde
Publié le 15 novembre à 18h20 par Elodie Retrouvey
Belfort
Culture

Eurockénnes 2026 : Aya Nakamura, Orelsan, The Offspring, Pulp, et bien d’autres… attendus cet été à Belfort

VIDÉO • L’équipe des Eurockéennes de Belfort a présenté, vendredi 14 novembre 2025 à Belfort, une première partie de la programmation de leur édition 2026. Jean-Paul Roland, directeur du festival, Kem Lalot, programmateur, et Anthony Fernandez, responsable du pôle partenariats, ont dévoilé 26 artistes qui se produiront du 2 au 5 juillet prochains au Malsaucy.

concerts eurockéennes festival jean-paul roland kem lalot musique programmation
Publié le 14 novembre à 18h00 par Alexane
Vesoul
Culture

32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul : Louison Mangard et Joakim Aubry, coprésideront le jury Jeune 

Louison Mangard et Joakim Aubry, élèves du lycée des Haberges en option théâtre, membres du conseil de la vie lycéenne et du club cinéma, seront les coprésidents du Jury Jeune du 32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul se déroulant du 27 janvier au 3 février 2026.

festival internationale des cinémas d'asie de vesoul
Publié le 12 novembre à 14h00 par Hélène L.
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

festival jeunes santé mentale
Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Société

Attentats du 13 novembre : des hommages au cimetière des Champs Bruley et à La Rodia à Besançon

Jeudi 13 novembre 2025 marquera le dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, survenus à Paris et à Saint-Denis. Ces attaques, qui avaient visé la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses de cafés et le Stade de France, avaient causé la mort de 132 personnes et fait 493 blessé(e)s.

13 novembre attaques au Bataclan attentats paris cimetière hommage La Rodia
Publié le 9 novembre à 18h00 par Alexane
JURA (39)
Culture Politique

Le RN veut interdire un concert en faveur d’Urgence Palestine, sous le coup d’une procédure de dissolution

Le Rassemblement national a interpellé le Préfet du Jura à propos de la tenue d’un concert organisé à Arbois mardi 11 novembre. Selon le communiqué diffusé par les élus du parti, l’évènement est porté par "des collectifs d’extrême-gauche" et les fonds récoltés doivent être reversés à l’association Urgence Palestine.

association concert ministre rassemblement national terrorisme urgence palestine
Publié le 9 novembre à 11h15 par Alexane

