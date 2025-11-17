Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Saline royale d’Arc-et-Senans accueillera les samedi 25 et dimanche 26 juillet 2026 l’événement musical Saline royale Live réunissant les artistes Gims et Sting pour deux concerts au coeur du demi-cercle historique de l’ancienne manufacture de sel.

Après avoir déjà vibré en 2016 au son de David Gilmour, lors du concert du guitariste des Pink Floyd, la Saline royale veut désormais "marquer une nouvelle étape dans cette dynamique" avec l’accueil d’autres concerts d’envergure précise l’équipe de la Saline dans son communiqué.

L’événement Saline royale Live, co-organisé par la Saline Royale et Please please familyy, accueillera en ce sens "deux soirées exceptionnelles" avec la venue de "deux artistes incontournables" capables de rassembler diverses générations dans un lieu unique.

Deux concerts dans un cadre exceptionnel

La programmation du samedi 25 juillet annonce la venue du célèbre chanteur Gims. Tandis que le lendemain c’est l’ex chanteur de The Police, Sting qui se produira au coeur de la Saline pour son Sting 3.0 World tour. D’autres artistes viendront compléter la programmation de ces deux soirées.

L’organisation promet "une ambiance conviviale avec food trucks et espaces détente, à la croisée du patrimoine et du live", le tout dans un "cadre exceptionnel".

La prévente de la billetterie ouvrira le 19 novembre à 10h et la billetterie générale le 20 novembre à 10h.

Locations et informations :