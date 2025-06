Grandes Heures Nature 2025 à Besançon : c’est parti !

L’inauguration officielle du festival s’est tenue sur la scène du Village, en présence d’Anne Vignot, maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole. Elle était accompagnée d’André Terzo, conseiller municipal délégué à l’Animation sportive, au Sport et Handicap et au Sport-Santé, ainsi que de Gilles Ory, vice-président de Grand Besançon Métropole chargé des Sports et des Équipements sportifs. Cette cérémonie a également marqué l’ouverture officielle du Championnat d’Europe de paratrathlon, prévu ce week-end à la plage d’Osselle. L’événement est parrainé par Alexis Hanquinquant, double champion paralympique, septuple champion du monde et d’Europe.

L’Ekiden a réuni près de 2.000 participants, répartis en 200 équipes d’entreprises et 15 équipes représentant Grand Besançon Métropole, sur la distance classique de 42,195 km.

Programme du jour :

Ouverture du Village : de 9h00 à 00h00

Loisirs escalade : de 12h00 à 15h00

Traversée en highline Bregille-Citadelle : de 14h00 à 17h00

Qualifications Open national d’escalade : de 15h30 à 19h00

Raid XP Aventure : de 14h00 à 18h00

Raids Kids : de 10h00 à 12h00

Raid XP Découverte : de 11h00 à 17h00

Doubs Paddle Race (Open de France) : de 16h00 à 18h30

Fermeture des stands d’animations : 20h00

Soirée : spectacles, démonstrations d’escalade de 20h30 à 22h30, suivis d’une projection lumineuse

Fermeture de la buvette : 23h30

Tout le programme à consulter sur www.grandes-heures-nature.fr