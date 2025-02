Haies bocagères en Bourgogne Franche-Comté : plus de 8 km de haies et 50 arbres replantés en 4 ans

Depuis 2020, les Chambres d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté mènent un combat important et nécessaire pour restaurer les haies bocagères, ces précieuses alliées de la biodiversité et des écosystèmes agricoles, rappellent-elles dans un communiqué du 18 février. Grâce au projet "Haie-Hop : je plante !", financé dans le cadre d’un appel à projet "Biodiversité" de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (RMC), plusieurs kilomètres de haies ont été implantés dans la région.

Autrefois arrachées pour faciliter l’exploitation des terres agricoles, les haies font aujourd’hui leur grand retour. Elles ne se contentent pas d’embellir les paysages, elles agissent comme un rempart contre l’érosion des sols, favorisent la rétention d’eau et constituent un abri naturel pour de nombreuses espèces animales. En freinant le vent et en stabilisant les températures, elles participent également à l’amélioration des rendements agricoles tout en limitant le recours aux intrants chimiques.

Dans le cadre du programme "Haie-Hop", cinq chambres d’agriculture départementales (Doubs-Territoire de Belfort, Jura, Haute-Saône, Côte-d’Or, Saône-et-Loire et ), en lien avec la Chambre régionale d’agriculture, se sont mobilisées pour sensibiliser et accompagner les agriculteurs à la replantation des haies et à l’implantation d’arbres isolés.

Des résultats concrets sur le terrain

Depuis son lancement en janvier 2020, le projet affiche des résultats plutôt prometteurs :



plus de 8 km de haies plantées ;

200 mètres de fascines installées pour stabiliser les berges ;

50 arbres isolés implantés dans plusieurs zones clés, dont le Val de Gray, le Val de Saône et la plaine du Jura.

Ce programme ne s’est pas limité à la plantation. Il a également permis de former de nombreux agriculteurs et de développer des outils pédagogiques, tels que des fiches techniques, des expositions et des vidéos de sensibilisation.

Face à l’urgence climatique et aux défis environnementaux, ces actions en faveur des haies bocagères s’inscrivent dans une démarche de long terme. Les Chambres d’agriculture de Bourgogne-Franche-Comté encouragent les agriculteurs, les collectivités et tous les acteurs du territoire à poursuivre cet élan et à s’engager dans la préservation de ces corridors écologiques indispensables.

Infos +