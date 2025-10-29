Mercredi 29 Octobre 2025
Besançon
Faits Divers

Il reçoit un coup de poing et donne des coups de couteau à son agresseur à Besançon

Publié le 29/10/2025 - 15:34
Mis à jour le 29/10/2025 - 14:39

Un jeune de 19 ans a été convoqué au commissariat le 28 octobre 2025 après avoir blessé un autre jeune de 17 ans le 16 octobre dernier vers 17h20 au niveau de la place Leclerc à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Une patrouille de police a été requise sur les lieux mais n’a découvert ni victime ni auteur. Quelques minutes plus tard, les pompiers ont été appelés pour intervenir route de Gray pour prendre en charge un jeune de 17 ans, ayant reçu un coup de couteau à l’épaule et deux à la cuisse. Il a été conduit au CHU de Besançon.

Un témoin de l’altercation a été entendu et a présenté une vidéo des faits. La victime, relancée par les enquêteurs, a accepté de se présenter le lendemain et de déposer plainte contre son agresseur qu’il connaissait, mais sans pouvoir donner précisément son identité.

Il explique avoir été agressé par la victime en juin dernier

Ce dernier a toutefois été identifié par les enquêteurs. Il a été convoqué au service le 28 octobre et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a expliqué avoir été agressé par la victime et un autre individu en juin 2025 et depuis être armé d’un couteau en permanence par peur.

Le jour des faits, il a aperçu son agresseur, les deux sortant au même arrêt de bus. L’agresseur s’est approché de la victime pour demander des explications, il lui a d’abord porté un coup-de-poing au visage, puis une bagarre a débuté. C’est alors qu’il a sorti son couteau et porté trois coups à la victime.

Il a dit s’être débarrassé de son arme dans le Doubs. Le jeune homme de 17 ans a eu 4 jours d’ITT.

Le jeune majeur comparaîtra le 11 mai 2026 devant le tribunal de Besançon.

police

Publié le 29 octobre à 15h34 par Hélène L.
Faits Divers

