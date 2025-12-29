Lundi 29 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il tente de dissimuler de la drogue derrière un arbre à Besançon

Publié le 29/12/2025 - 14:00
Mis à jour le 29/12/2025 - 12:24

Les forces de l’ordre ont interpellé un homme de 21 ans ce 26 décembre 2025 rue Michel Blavet à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Une patrouille de police a surpris un individu en train de dissimuler un sachet plastique au niveau d’un arbre. Ils ont ensuite vu l'homme partir en marchant. Après vérification, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un sachet zipable avec à l’intérieur 16 g de résine de cannabis.

L'homme a pris la fuite, mais été rattrapé et interpellé. Sur lui, 220 euros en liquide ont été retrouvés. Placé en garde à vue puis auditionné, il a n’ pas reconnu les faits.

À l'issue de l'enquête, le suspect de 21 ans a été remis en liberté après s'être vu notifier convocation pour le 27 novembre 2026.

police

Publié le 29 décembre à 14h00 par Hélène L.
Faits Divers

