Il tente de fuir les policiers et se fait interpeller avec de la drogue sur lui

Un équipage de la brigade spécialisée de terrain a été réquisitionné par le procureur pour intervenir le 4 janvier 026 rue Leonard de Vinci à Besançon.

Un individu a rapidement été identifié comme étant un vendeur de stupéfiants. Non loin de là, un guetteur a avis" le vendeur de la présence des policiers. Ce dernier est parti en courant. Il a été interpellé quelques centaines de mètres plus loin.

L’homme, âgé de 31 ans, tenait encore dans ses mains deux billets de 20 euros émanant de la transaction qu’il venait d’effectuer avant de prendre la fuite.

La palpation a permis la découverte de 10 g de résine de cannabis, 7,7 g d’herbe de cannabis, 21 g de cocaïne et 13,5 g d’héroïne ainsi que 30 euros.

Il a été placé en garde à vu est a reconnu se livrer au trafic de stupéfiants.