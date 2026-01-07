Mercredi 7 Janvier 2026
Besançon
Faits Divers

Il tente de fuir les policiers et se fait interpeller avec de la drogue sur lui

Publié le 07/01/2026 - 15:31
Mis à jour le 07/01/2026 - 14:32

Un équipage de la brigade spécialisée de terrain a été réquisitionné par le procureur pour intervenir le 4 janvier 026 rue Leonard de Vinci à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Un individu a rapidement été identifié comme étant un vendeur de stupéfiants. Non loin de là, un guetteur a avis" le vendeur de la présence des policiers. Ce dernier est parti en courant. Il a été interpellé quelques centaines de mètres plus loin.

L’homme, âgé de 31 ans, tenait encore dans ses mains deux billets de 20 euros émanant de la transaction qu’il venait d’effectuer avant de prendre la fuite.

La palpation a permis la découverte de 10 g de résine de cannabis, 7,7 g  d’herbe de cannabis, 21 g de cocaïne et 13,5 g  d’héroïne ainsi que 30 euros.

Il a été placé en garde à vu est a reconnu se livrer au trafic de stupéfiants.

Publié le 7 janvier à 15h31 par Hélène L.
Suisse
Faits Divers

Incendie de Crans-Montana : le parquet de Paris ouvre une enquête pour “accompagner les familles françaises”

Le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier 2026 une enquête sur l'incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, dans la nuit du Nouvel An, afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris.

Publié le 6 janvier à 08h18 par Elodie Retrouvey
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

Publié le 5 janvier à 14h29 par Alexane

