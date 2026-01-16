Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il vole des crèmes dans une pharmacie au centre-ville de Besançon

Publié le 16/01/2026 - 15:02
Mis à jour le 16/01/2026 - 12:57

Les faits se sont produits vers 13h00 le 14 janvier 2026 dans une pharmacie de la rue des Granges à Besançon. L’homme a été interpellé 40 minutes plus tard au niveau du quai de Strasbourg.

Un individu s’est rendu à 13h00 dans une pharmacie de la rue des Granges, et a volé dans les rayonnages deux produits pour un montant de 80 euros environ. Il a ensuite pris la fuite une fois le vol commis. Repéré sur les caméras de l’officine, le signalement a été diffusé à l'ensemble des services de police de Besançon.

Un autre vol commis dans une pharmacie de la Grande rue

À 13h40, un équipage de la police municipale a repéré l'individu quai de Strabourgs. Les policiers ont procédé à l'interpellation du suspect. Ramené à l'hôtel de police, l'homme âgé de 45 ans a été placé en garde à vue. L’audition d’un témoin a permis d’apprendre que le mis en cause lui avait proposé de lui vendre les crèmes volées. Le témoin, apeuré, lui aurait alors donné 20 euros.

Auditionné, le suspect a reconnu le vol. Au cours de sa garde à vue, il a également été auditionné sur des faits de vol par effraction dans un local associatif à Planoise commis entre mai et août 2025. Il a nié les faits.

Il a également été entendu pour des faits de vol à l’étalage dans une autre pharmacie, située grande rue celle-ci, en décembre 2025. Il a reconnu les faits.

Le quadragénaire sera convoqué au mois de juillet 2026 pour avoir à répondre des deux vols dans les pharmacies. Il n’a pas été poursuivi pour le vol dans le local associatif.

Publié le 16 janvier à 15h02 par Hélène L.
