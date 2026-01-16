Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Suisse
Faits Divers

Incendie à Crans-Montana : les 40 victimes n'ont pas toutes été autopsiées

Publié le 16/01/2026 - 17:41
Mis à jour le 16/01/2026 - 17:54

Les 40 victimes de l'incendie dans la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, n'ont pas toutes été autopsiées alors que certaines ont déjà été enterrées, selon un avocat des familles de victimes, contacté par l’AFP ce vendredi 16 janvier 2026.

Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR
Extrait d'une vidéo le soir de l'incendie au Constellation à Crans-Montana. © DR

"Ce n'est pas normal car face à des morts violentes, cela devrait une être opération standard. Cela aurait dû être fait", a déclaré à l'AFP Me Jean-Luc Addor, qui représente la famille d'un adolescent. Son corps n'a été autopsié que très tardivement et après plusieurs demandes de sa famille.

Ce drame a fait 40 morts, principalement des adolescents et jeunes adultes, et 116 blessés, dans cette station de ski réputée du canton du Valais.

Une source proche du dossier a aussi indiqué à l'AFP que des autopsies étaient réclamées par des familles qui veulent connaître les raisons précises du décès de leur proches. Des enterrements ayant eu lieu, il y a un risque d'exhumation des corps non autopsiés. 

"Certains ont été carbonisés, d'autres ont été asphyxiés par des vapeurs toxiques", a indiqué Me Addor. Dès le 4 janvier, l'avocat a demandé au ministère public du canton du Valais d'ordonner une autopsie du corps. L'inhumation étant prévue le 14 janvier, l'avocat a relancé le 12 janvier le ministère public alors que le corps avait déjà été "libéré". Le ministère public a finalement ordonné l'autopsie, obligeant la famille à rendre le corps et à reporter ses obsèques. Il a finalement pu être inhumé ce vendredi. En Suisse, les autopsies sont ordonnées par le ministère public.

Des autopsies réalisées en Italie

L'ambassadeur d'Italie à Berne a également indiqué qu'aucune des six victimes italiennes n'avaient été autopsiées en Suisse, a rapporté vendredi le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung (NZZ). En Italie, Me Alessandro Vaccaro, qui représente la famille d'une victime, a indiqué vendredi à l'AFP que "le parquet de Rome a demandé +la mise à disposition des corps+ afin de pouvoir procéder à l'autopsie".

Le drame a été provoqué par des étincelles de bougies "fontaine" entrées en contact avec une mousse acoustique posée au plafond du sous-sol de l'établissement, selon les premiers éléments de l'enquête.

Une enquête a été ouverte pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence, à l'encontre du couple de Français propriétaires du bar. L'homme a été placé en détention provisoire pour trois mois mais il pourrait être libéré moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros), a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier. Un tribunal doit en décider à une date inconnue. Son épouse reste libre mais fait l'objet de mesures de contrainte.

(AFP)

autopsie avocat Crans-Montana

Publié le 16 janvier à 17h41 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Incendie à Crans-Montana

Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey
Suisse
Justice

Incendie en Suisse : le propriétaire évoque une porte “verrouillée de l’intérieur” dans le bar

Le propriétaire français du bar incendié la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana a indiqué aux enquêteurs avoir découvert juste après le drame qui a fait 40 morts qu'une "porte de service" était "verrouillée de l'intérieur" lors de son audition vendredi 9 janvier 2026.

bar décès feu garde à vue incendie mortel jacques moretti police suisse
Publié le 11 janvier à 11h15 par Alexane

Faits Divers

Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 7.66
couvert
le 16/01 à 18h00
Vent
1.39 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
83 %
 