Incendie dans une chambre à l’hôpital psychiatrique de Pontarlier

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus mercredi 6 août 2025 aux alentours de 21h00 à l’hôpital psychiatrique Le Grandvallier à Pontarlier, à la suite d’un départ de feu dans une chambre.

À l’arrivée des secours, il s’agissait d’un incendie localisé à un matelas. Le feu avait été éteint avant leur arrivée par le personnel de l’établissement. L’intervention rapide du personnel a permis d’éviter une propagation du sinistre.

Le bilan de l'incident fait état de trois victimes : un homme de 41 ans, résident de l’hôpital, a été pris en charge et transporté médicalisé vers le centre hospitalier de Pontarlier. Deux employées de l’établissement, âgées de 38 et 39 ans, ont été incommodées par des fumées, mais n’ont pas nécessité de transport après évaluation sur place.

Les pompiers ont procédé à des opérations de ventilation et de déblai dans la zone impactée. Des reconnaissances ont également été menées afin d’effectuer des relevés techniques. Le Système de sécurité incendie (SSI) sera remis en état par un agent de sécurité incendie.

L’incident n’a pas eu d’impact sur le fonctionnement de l’hôpital psychiatrique Le Grandvallier.