Incendie : les sapeurs-pompiers évitent le pire à Montécheroux

Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2026, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un incendie dans une habitation mitoyenne à Montécheroux.

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers du Doubs ont constaté que sur l’ensemble de l’habitation d’environ 750 m2, seulement 150 m2 était pour le moment concernés par le sinistre.

La toiture était pourvue de panneaux photovoltaïques ce qui a nécessité la mise en place d’un dispositif hydraulique conséquent. Les pompiers ont ainsi déployé six lances dont deux sur des échelles pivotantes automatiques positionnées de part et d’autre de l’habitation dans le but de couper la propagation.

L’action rapide des sapeurs-pompiers a ainsi permis d’enrayer la propagation en amont et en aval du sinistre.

Le logement était heureusement inoccupé au moment des faits.

La circulation a dû être coupée durant toute la durée de l’intervention des secours.