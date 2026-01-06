Mardi 6 Janvier 2026
Alerte Témoin
Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : la commune admet un "manquement" aux contrôles périodiques du bar

Publié le 06/01/2026 - 12:30
Mis à jour le 06/01/2026 - 11:58

La commune de Crans-Montana a admis mardi 6 janvier 2026 un "manquement" aux contrôles périodiques sécurité et incendie du bar ravagé par le feu la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana, faisant 40 morts et 116 blessés.

Extrait d'une vidéo de témoin au bar Le Constellation à Crans-Montana le 31 décembre. © DR
Extrait d'une vidéo de témoin au bar Le Constellation à Crans-Montana le 31 décembre. © DR

La loi impose au service de sécurité communal "de faire ces visites périodiques annuellement" dans les établissements recevant du public, a déclaré le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lors d'une conférence de presse dans la station alpine.

En 2016, 2018 et 2019, des contrôles (y compris des normes incendie) du bar Le Constellation ont été effectués, avec des demandes spécifiques de modifications pour respecter ces normes, selon la commune. Mais "les contrôles périodiques n'ont pas été effectués de 2020 à 2025" et "nous le regrettons amèrement", a reconnu M. Féraud, indiquant toutefois ne pas savoir pourquoi les inspections n'ont pas été faites. "Nous en sommes profondément navrés, nous n'avons pas de réponse aujourd'hui", a-t-il dit.

"La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame", a par ailleurs indiqué la commune dans un communiqué, précisant qu'elle "assumera toute la responsabilité que la justice déterminera".

Le bar appartient depuis 2015 à deux Français, Jacques et Jessica Moretti. Depuis samedi, ils sont visés par une enquête et soupçonnés d'"homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence". Ils n'ont été ni placés en détention provisoire, ni assignés à résidence, ce qui a pu provoquer l'étonnement.

Interrogé pour savoir s'il souhaitait démissionner, le président de la station a répondu par la négative, répétant plusieurs fois qu'"on ne quitte pas un navire au milieu de la tempête". Mais "nous sommes tous extrêmement tristes", a indiqué M. Féraud.

"Fardeau"

L'incendie a été provoqué, selon l'enquête, par des bougies dites "fontaines" qui ont enflammé le plafond du sous-sol du bar recouvert d'une mousse acoustique. Les clients du bar, principalement des adolescents et de jeunes adultes, ont été piégés par les flammes. L'enquête doit notamment déterminer si cette mousse était conforme ou pas. Des vidéos, révélées lundi soir par la télévision suisse RTS, montrent que ce n'est pas la première fois que ce type de bougies étaient utilisées dans le bar et que le danger était connu.

"Faites gaffe à la mousse!" Cette mise en garde a été prononcée il y a six ans par un employé du bar lors de la soirée du nouvel an 2019-2020, selon une de ces vidéos.

Le président de Crans-Montana a, lui, indiqué que la commune n'avait jamais été alertée du danger. "Nous aurions voulu que ces personnes nous alertent. Nous serions intervenus immédiatement si nous avions su quelque chose", a-t-il dit.

"J'ai vécu cette semaine de façon extrêmement difficile. Je sais que je porterai ce fardeau et la tristesse de toutes ces familles toute ma vie", a-t-il conclu, visiblement accablé.

Le propriétaire du Constellation avait obtenu en 2015 une autorisation de construire pour une véranda, et opéré lui-même des travaux intérieurs "qui ne nécessitaient pas d'autorisation", a également précisé la commune. En septembre 2025, un bureau externe spécialisé avait réalisé une étude acoustique du Constellation et confirmé, selon la commune, "le respect des normes anti-bruit, sans relever d'autres problèmes".

(AFP)

bar décès incendie mortel nouvel-an

Publié le 6 janvier à 12h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

