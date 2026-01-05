Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

Présent lundi à l'aéroport de Sion, dans le canton du Valais, pour le rapatriement des corps de cinq des six adolescents italiens décédés après le drame, l'ambassadeur a estimé que "cette tragédie aurait pu" et "dû être évitée grâce à la prévention et au bon sens". Il a pointé du doigt les "nombreuses lacunes en matière de sécurité et de prévention" du bar.

Le feu qui a ravagé le bar Le Constellation a été provoqué, selon l'enquête, par des bougies dites "fontaines" dans le sous-sol de l'établissement. Les victimes sont principalement des adolescents et de jeunes adultes.

"Nous suivrons l'enquête de manière à ce que la vérité soit connue au plus vite et que justice soit rendue. Ce sera la demande pressante que nous adresserons à la Suisse", a ajouté le diplomate. "En Suisse il y a d'excellentes lois, les mêmes qu'il y a en Italie. Il faut savoir et comprendre si là, au bar du Constellation, ces lois ont été respectées".

Les corps de cinq des six adolescents italiens décédés dans l'incendie du bar étaient en cours de rapatriement lundi en Italie, quatre jours après ce drame qui continue de soulever interrogations et critiques - notamment côté italien - à propos des potentielles erreurs commises.

Les cercueils, de couleur crème, ont été transportés du centre funéraire de Sion à l'aéroport militaire de cette même ville du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse, a constaté l'AFP. L'avion transportant les corps, qui a décollé peu après 12h00 (11h00GMT), devait d'abord déposer quatre cercueils à Milan avant le cinquième à Rome, selon les autorités italiennes.

Dimanche soir, les autorités sont parvenues à donner un nom à chaque défunt. Sur les 40 victimes, qui sont âgées de 14 à 39 ans, la moitié sont mineurs. Il s'agit de 21 Suisses, d'une Franco-Suisse et de 18 étrangers, selon la police cantonale du Valais. Parmi les étrangers figurent deux Italiennes (de 15 ans et 16 ans), trois Italiens de 16 ans et un Italo-émirati de 16 ans.

"Ils auraient été arrêtés"

Reste à ce jour à identifier six des 119 blessés, dont les autorités cantonales ne sont pas encore parvenues à établir l'identité. "On a eu des victimes, des blessés, qui étaient dans des états tellement graves que l'identification a été jusqu'à présent très difficile à effectuer", a déclaré le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard, sur France Info lundi.

En Suisse, les autorités ont ouvert une enquête pénale contre le couple de Français propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, pour "homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence". Ils n'ont pas été placés en détention provisoire ou assignés à résidence, les autorités valaisannes estimant qu'"il n'y a aucun soupçon" qu'ils veuillent prendre la fuite.

Une décision qui a également suscité des critiques. "En Italie, ils auraient été arrêtés", a affirmé lundi l'ambassadeur italien, Gian Lorenzo Cornado. L'enquête doit notamment faire la lumière sur la conformité des travaux réalisés par les gérants, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d'extinction ainsi que sur le respect des normes en matière d'incendie, selon les autorités.

La commune de Crans-Montana, elle, a annoncé s'être portée partie civile pour "apporter activement sa contribution à l'établissement complet des faits".

(avec AFP)