Incendie mortel en Suisse : six Français blessés, huit pas encore localisés, selon le Quai d'Orsay

Le Quai d'Orsay avait indiqué dans la matinée que deux Français avaient été blessés dans cet incendie accidentel durant la nuit du Nouvel an, qui a fait une quarantaine de morts et plus d'une centaine de blessés.
Il y a "six blessés français actuellement pris en charge" et "huit ressortissants français qui ne sont pas encore localisés et dont les familles nous indiquent qu'elles cherchent à être en contact avec eux", a détaillé Pascal Confavreux sur France Info, précisant que ce bilan était encore provisoire.
A ce stade, "on ne peut pas exclure que des ressortissants français figurent parmi les victimes dont l'identification est en cours", a-t-il ajouté. Par ailleurs, trois personnes blessées durant l'incendie, "qui ne sont pas forcément françaises" ont été transférées vers des hôpitaux français, à Lyon et Paris, a-t-il précisé.
Le FC Metz a indiqué qu'un joueur stagiaire du club, Tahirys Dos Santos, figure parmi les blessés."Grièvement brûlé, le jeune Grenat âgé de 19 ans a été transféré par avion en Allemagne, où il est actuellement soigné", a indiqué dans un communiqué le club de football.
L'incendie s'est déclaré jeudi vers 01H30 locales (00H30 GMT) dans le bar. Le Constellation de la station de ski de Crans-Montana, fréquenté par des touristes - dont de nombreux jeunes - venus célébrer le Nouvel An, ont rapporté les autorités du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse.
Le président français Emmanuel Macron a fait part de sa "profonde émotion" après le drame.
(Source AFP)