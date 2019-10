Insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap : un plan d’action en Bourgogne-Franche-Comté

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec les travaux de coordination du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) piloté par la Direccte Bourgogne-Franche- Comté et dont l’une des orientations vise à « de?cloisonner les parcours d’insertion professionnelle dans une logique de développement des compétences des travailleurs handicapés, structures médico-sociales (IME, SESSAD*…), entreprises adaptées… de mobilisation des entreprises dans une démarche inclusive et d’auto-détermination pour les publics concernés », explique l’ARS.

L’agence régionale déploie un plan d’action régional proactif sur la base d’une enquête conduite (fin 2018) auprès d’une douzaine d’établissements et services d’aide par le travail (ESAT) de Bourgogne-Franche-Comté. Comment ces établissements s’organisent pour concilier accompagnement médico-social et équilibre économique? Comment se saisissent-ils des enjeux d’inclusion en milieu ordinaire ? Quels seraient les contours de l’ESAT de demain ? Comment mieux accompagner les structures pour s’y inscrire ? Grâce aux témoignages des professionnels, l’ARS a déjà des réponses à ces différentes questions. Selon l’ARS, l’objectif est de « proposer une palette de services internalisés et externalisés pour des parcours fluides et durables des personnes en situation de handicap ».

Entre « ESAT refuge » et « ESAT tremplin »

L’ARS explique qu’aujourd’hui, « les encadrants des structures partagent une vision alternant entre « ESAT refuge », après une expérience difficile en milieu ordinaire, et « ESAT tremplin » vers l’emploi, selon l’âge, les profils des travailleurs et les étapes de vie traversées ». L’agence souhaite engager une évolution des autorisations « pour permettre une meilleure valorisation des prestations externalisées et l’identification de places tremplin pour les nouvelles admissions ».