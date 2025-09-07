J-5 avant le 78e Festival international de musique et le 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre

Du 12 au 27 septembre 2025, la capitale comtoise vivra au rythme de la musique classique, du jazz et des musiques du monde à l’occasion de la 78e édition du Festival international de musique de Besançon et du 59e Concours de jeunes chefs d’orchestre.

Créé en 1948, le festival est présenté comme l’un des plus anciens de France. Depuis sa fondation, il rassemble orchestres prestigieux, chefs de renom, chœurs et solistes virtuoses, auxquels s’ajoutent désormais jazz, musiques du monde et création contemporaine.

Le concours de jeunes chefs, né en 1951 et organisé tous les deux ans, s’impose comme une vitrine pour de nouveaux talents. Certains lauréats sont devenus des figures majeures de la direction d’orchestre. Sa 59e édition sera présidée par Michael Schønwandt. L’édition 2025 propose 16 jours de partage et d’émotions musicales, à Besançon et dans la région.

Les grandes lignes du programme

Le programme inclut de grandes phalanges orchestrales telles que celles de Lucerne, Lausanne, Besançon, Bienne-Soleure, Île-de-France, Dijon et Sarrebruck ; la virtuosité chambriste et vocale avec le Quatuor Parisii, le Trio Cassard-Grimal-Gastinel, Abdel Rahman El Bacha, ainsi que les ensembles vocaux Sequenza 9.3 et La Sportelle ; un vaste répertoire allant de Mahler à Bizet, en passant par Ravel, Satie et Tchaïkovski, sans oublier Lili Boulanger, Clara Schumann et Rebecca Clarke.

Le festival mettra aussi en lumière un compositeur en résidence, Régis Campo, Victoire de la Musique Classique 2025. Ses œuvres seront présentées à travers cinq concerts, allant du spectaculaire concerto pour thérémine à une création inédite lors de la finale du Concours.

L’ouverture se fera en deux temps : concert symphonique au Théâtre Ledoux le premier soir, puis huit concerts gratuits partout en ville le lendemain. Le concours de jeunes chefs d’orchestre viendra conclure l’événement par l’intense semaine qui lui est consacrée, toujours en public.