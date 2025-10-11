Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec la marque emblématique de valises, DELSEY !

Vous avez été nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre valise cabine DELSEY Segur 2.0. Une alliée parfaite de tous vos déplacements !

Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quelle innovation Delsey a créée et brevetée pour rendre les valises plus maniables en 1999 ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : le système trolley (poignée télescopique)

Félicitations à Christelle CHATELAIN, l'heureuse gagnante tirée au sort parmi les bonnes réponses

Elle sera contactée ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo à la gagnante !

À bientôt pour de nouveaux jeux !