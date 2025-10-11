Samedi 11 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
actualité

Jeu-concours valise DELSEY : découvrez les résultats !

Publié le 11/10/2025 - 08:45
Mis à jour le 09/10/2025 - 17:52

Découvrez vite les résultats du jeu Macommune.info avec la marque emblématique de valises, DELSEY ! 

©
©

Vous avez été  nombreux et nombreuses à participer au jeu concours proposé sur maCommune.info pour tenter de gagner votre valise cabine DELSEY Segur 2.0. Une alliée parfaite de tous vos déplacements !

Pour avoir une chance d'être tiré au sort, les participants ont donné la bonne réponse à la question qui leur était posée :

"Quelle innovation Delsey a créée et brevetée pour rendre les valises plus maniables en 1999 ?"

La bonne réponse qu'il fallait donner est : le système trolley (poignée télescopique)

Félicitations à Christelle CHATELAIN, l'heureuse gagnante tirée au sort parmi les bonnes réponses

Elle sera contactée ultérieurement pour la démarche de récupération de leur lot.

Merci à tous pour votre participation nombreuse et bravo à la gagnante !

À bientôt pour de nouveaux jeux !

delsey jeu concours résultats

Publié le 11 octobre à 08h45 par Macommune.info

actualité

Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 28 septembre à 16h15 par Macommune.info
Besançon
actualité Economie

Offre d’emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !

OFFRE D'EMPLOI • La Compagnie des Familles spécialisée dans la garde d'enfants à domicile recrute pour l'année scolaire 2025/2026 des baby-sitters (H/F) à Besançon (25000) et ses alentours afin de répondre aux besoins de garde de ses familles.
 

baby-sitting la compagnie des familles offre d'emploi offre d'emploi besançon
Publié le 4 septembre à 06h30 par Macommune.info

La Grande Braderie d’Automne revient ce week-end au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

Dans les coulisses de la fabrication de Lulu L’Ourson à Besançon…

Sondage

 9.23
ciel dégagé
le 11/10 à 09h00
Vent
2.11 m/s
Pression
1032 hPa
Humidité
92 %
 