Jusqu’à 30°C attendus samedi en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Météo France prévoit de belles températures pour la journée de samedi 20 septembre 2025. Le temps devrait toutefois se gâter dès dimanche…

Samedi 20 septembre

Matin :

Même si le ciel sera voilé, les températures seront déjà agréables avec 24°C à Besançon, Dole, Belfort et Vesoul. Il fera un peu plus frais en montagne.

Après-midi :

Le soleil devrait entre au rendez-vous, tout comme la chaleur. Il fera 27°C à Belfort, 28°C à Besançon, 29°C à Vesoul et 30°C à Dole.

Dimanche 21 septembre 2025

Matin :

Des averses devraient faire leur apparition aux quatre coins de la Franche-Comté (sauf sur le secteur de Pontarlier). Il fera 18°C à Belfort, 19°C à Besançon et Vesoul. Des orages pourraient également pointer le bout de leur nez dans le Jura.

Après-midi :

Les orages remonteront pour atteindra le secteur de Besançon et le sud de la Haute-Saône. Il fera 17°C à Besançon, Dole et Vesoul, et 19°C à Belfort.