Jusqu’à 30°C attendus samedi en Franche-Comté

Samedi 20 septembre
Matin :
Même si le ciel sera voilé, les températures seront déjà agréables avec 24°C à Besançon, Dole, Belfort et Vesoul. Il fera un peu plus frais en montagne.
Après-midi :
Le soleil devrait entre au rendez-vous, tout comme la chaleur. Il fera 27°C à Belfort, 28°C à Besançon, 29°C à Vesoul et 30°C à Dole.
Dimanche 21 septembre 2025
Matin :
Des averses devraient faire leur apparition aux quatre coins de la Franche-Comté (sauf sur le secteur de Pontarlier). Il fera 18°C à Belfort, 19°C à Besançon et Vesoul. Des orages pourraient également pointer le bout de leur nez dans le Jura.
Après-midi :
Les orages remonteront pour atteindra le secteur de Besançon et le sud de la Haute-Saône. Il fera 17°C à Besançon, Dole et Vesoul, et 19°C à Belfort.