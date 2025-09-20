Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
Franche-Comté
Nature

Jusqu’à 30°C attendus samedi en Franche-Comté

Publié le 20/09/2025 - 08:45
Mis à jour le 19/09/2025 - 09:34

Météo France prévoit de belles températures pour la journée de samedi 20 septembre 2025. Le temps devrait toutefois se gâter dès dimanche…

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Samedi 20 septembre

Matin :

Même si le ciel sera voilé, les températures seront déjà agréables avec 24°C à Besançon, Dole, Belfort et Vesoul. Il fera un peu plus frais en montagne.

Après-midi :

Le soleil devrait entre au rendez-vous, tout comme la chaleur. Il fera 27°C à Belfort, 28°C à Besançon, 29°C à Vesoul et 30°C à Dole.

Dimanche 21 septembre 2025

Matin :

Des averses devraient faire leur apparition aux quatre coins de la Franche-Comté (sauf sur le secteur de Pontarlier). Il fera 18°C à Belfort, 19°C à Besançon et Vesoul. Des orages pourraient également pointer le bout de leur nez dans le Jura.

Après-midi :

Les orages remonteront pour atteindra le secteur de Besançon et le sud de la Haute-Saône. Il fera 17°C à Besançon, Dole et Vesoul, et 19°C à Belfort.

Publié le 20 septembre à 08h45 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

