La 21e Régate inter-entreprises du SNB revient à Besançon : les inscriptions sont ouvertes

Les eaux du Doubs s’apprêtent à vibrer au rythme de la 21e édition de la Rencontre inter-entreprises Régate Aviron, organisée par le SNB (Société Nautique de Besançon) et qui se tiendra samedi 20 septembre. Un rendez-vous sportif et fédérateur, devenu incontournable pour les entreprises de la région, mêlant esprit d’équipe, découverte du sport nautique et convivialité en plein air. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juin 2025.