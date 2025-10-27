La billetterie pour le concert du nouvel an de l’orchestre Victor Hugo est en ligne

Pour débuter la nouvelle année, l’Orchestre Victor Hugo vous propose une fête tout en élégance "à la française". Avec un faune fatigué de poursuivre des nymphes imaginé par Mallarmé, l’Arlésienne inaccessible de Daudet, la pavane d’une princesse d’Espagne, le tableau d’un matin de printemps, un bal où l’on ne peut s’empêcher de penser à celle qu’on aime, ou encore la célèbre "marche hongroise" dirigée par Louis de Funès au début de La Grande Vadrouille. Sans oublier les gymnopédies de Satie orchestrées par Debussy, et Un français à New York arrangé pour trio jazz et orchestre par Paul Lay, nommé Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020.
Deux choix de concert seront proposés : une version courte (1h) à 16h et une version longue (2h) à 20h.
Distribution
- Marie Perbost soprano
- Paul Lay piano
- Clemens van der Feen contrebasse
- Donald Kontomanou batterie
Orchestre Victor Hugo
- Jean-François Verdier direction
Programme complet
Airs et chansons avec Marie Perbost
Claude Debussy
- Prélude à l’après-midi d’un faune
Maurice Ravel
- Pavane pour une infante défunte
Georges Bizet
- L’Arlésienne, suite orchestrale
Hector Berlioz
- La Damnation de Faust, Marche hongroise
- Symphonie fantastique, Un bal
Erik Satie & Claude Debussy
- Gymnopédies n°1 et 3
Lili Boulanger
- D’un matin de printemps
Paul Lay
- Un Français à New-York
Standards arrangés
Infos +
- Tarifs : 16h : 19,10€ plein tarif, 8€50 tarif réduit. 20 h : 27,60€ plein tarif, 12,80€ tarif réduit.
- Des packs "famille" (2 adultes + 2 enfants) et "amis " (5 adultes) sont en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès de Besançon.