Lundi 27 Octobre 2025
Besançon
Culture

La billetterie pour le concert du nouvel an de l’orchestre Victor Hugo est en ligne

Publié le 27/10/2025 - 11:04
Mis à jour le 27/10/2025 - 10:15

Le concert du Nouvel an de l’orchestre Victor Hugo ayant pour thème cette année "Made in France", aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à 16h et à 20h à Micropolis Besançon. La billetterie de réservation vient d’ouvrir.

© Jean-Charles Sexe
© Jean-Charles Sexe

Pour débuter la nouvelle année, l’Orchestre Victor Hugo vous propose une fête tout en élégance "à la française". Avec un faune fatigué de poursuivre des nymphes imaginé par Mallarmé, l’Arlésienne inaccessible de Daudet, la pavane d’une princesse d’Espagne, le tableau d’un matin de printemps, un bal où l’on ne peut s’empêcher de penser à celle qu’on aime, ou encore la célèbre "marche hongroise" dirigée par Louis de Funès au début de La Grande Vadrouille. Sans oublier les gymnopédies de Satie orchestrées par Debussy, et Un français à New York arrangé pour trio jazz et orchestre par Paul Lay, nommé Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020.

Deux choix de concert seront proposés : une version courte (1h) à 16h et une version longue (2h) à 20h.

Distribution

  • Marie Perbost soprano
  • Paul Lay piano
  • Clemens van der Feen contrebasse
  • Donald Kontomanou batterie

Orchestre Victor Hugo

  • Jean-François Verdier direction

Programme complet

Airs et chansons avec Marie Perbost

Claude Debussy

  • Prélude à l’après-midi d’un faune

Maurice Ravel 

  • Pavane pour une infante défunte 

Georges Bizet

  • L’Arlésienne, suite orchestrale

Hector Berlioz

  • La Damnation de Faust, Marche hongroise
  • Symphonie fantastique, Un bal

Erik Satie & Claude Debussy

  • Gymnopédies n°1 et 3

Lili Boulanger 

  • D’un matin de printemps

Paul Lay

  • Un Français à New-York

Standards arrangés

Infos + 

  • Tarifs : 16h : 19,10€ plein tarif, 8€50 tarif réduit. 20 h : 27,60€ plein tarif, 12,80€ tarif réduit.
  • Des packs "famille" (2 adultes + 2 enfants) et "amis " (5 adultes) sont en vente à l’Office de Tourisme et des Congrès de Besançon.

concert du nouvel an micropolis besancon orchestre victor hugo franche-comté

Publié le 27 octobre à 11h04 par Elodie Retrouvey
