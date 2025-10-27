La billetterie pour le concert du nouvel an de l’orchestre Victor Hugo est en ligne

Le concert du Nouvel an de l’orchestre Victor Hugo ayant pour thème cette année "Made in France", aura lieu le samedi 10 janvier 2026 à 16h et à 20h à Micropolis Besançon. La billetterie de réservation vient d’ouvrir.

Pour débuter la nouvelle année, l’Orchestre Victor Hugo vous propose une fête tout en élégance "à la française". Avec un faune fatigué de poursuivre des nymphes imaginé par Mallarmé, l’Arlésienne inaccessible de Daudet, la pavane d’une princesse d’Espagne, le tableau d’un matin de printemps, un bal où l’on ne peut s’empêcher de penser à celle qu’on aime, ou encore la célèbre "marche hongroise" dirigée par Louis de Funès au début de La Grande Vadrouille. Sans oublier les gymnopédies de Satie orchestrées par Debussy, et Un français à New York arrangé pour trio jazz et orchestre par Paul Lay, nommé Artiste instrumental de l’année aux Victoires du Jazz 2020.

Deux choix de concert seront proposés : une version courte (1h) à 16h et une version longue (2h) à 20h.

Distribution

Marie Perbost soprano

Paul Lay piano

Clemens van der Feen contrebasse

Donald Kontomanou batterie

Orchestre Victor Hugo

Jean-François Verdier direction

Programme complet

Airs et chansons avec Marie Perbost

Claude Debussy

Prélude à l’après-midi d’un faune

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Georges Bizet

L’Arlésienne, suite orchestrale

Hector Berlioz

La Damnation de Faust, Marche hongroise

Symphonie fantastique, Un bal

Erik Satie & Claude Debussy

Gymnopédies n°1 et 3

Lili Boulanger

D’un matin de printemps

Paul Lay

Un Français à New-York

Standards arrangés

Infos +