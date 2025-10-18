La douane saisit plus de 3.000 articles contrefaits lors de la Braderie d’automne de Besançon

À l’occasion de la braderie d’automne, les 10 et 11 octobre derniers, la Direction régionale des Douanes de Besançon a mené plusieurs opérations de contrôle ciblant les ventes de rue. Ces interventions ont permis la saisie de près de 3.200 articles contrefaits, principalement des parfums, des vêtements et des chaussures.

Selon le communiqué du 17 octobre, "quelques marchands ambulants peu scrupuleux profitent souvent de ce type de manifestation pour vendre des contrefaçons", indique la Direction régionale des Douanes de Besançon.

Le vendredi 10 octobre après-midi, les agents de la brigade des Douanes de Besançon ont procédé à deux importantes saisies rue Moncey. Sur un premier commerçant ambulant, ils ont découvert 77 paires de fausses claquettes Nike et plus de 360 parfums. Un second exposant a quant à lui été trouvé en possession de près de 2.400 parfums de contrefaçon.

Le lendemain, samedi 11 octobre, une nouvelle intervention a eu lieu vers la place de la Révolution. Un troisième vendeur ambulant a été interpellé alors qu’il détenait 344 survêtements enfants, contrefaisant 10 grandes marques (Gucci, Hilfiger, Boss, Prada, Moncler, Lacoste, Adidas, EA7, Nike, Armani).

"Ces produits peuvent être nocifs, surtout s'agissant de cosmétiques ou parfums"

Au total, "ce sont donc près de 3 200 articles contrefaits qui ont été retirés de la vente", précise la Douane. Tous les produits saisis seront intégralement détruits, précise la direction qui rappelle que "vendre ou acheter de la contrefaçon est un délit puni par la loi" et alerte sur les risques liés à ces produits, notamment pour la santé : "Ces produits peuvent être nocifs, surtout s'agissant de cosmétiques ou parfums qui s'appliquent sur la peau sans avoir été soumis aux tests rigoureux pratiqués par les fabricants légaux."

Les autorités incitent également les consommateurs à faire preuve de vigilance : "Un vêtement ou un parfum de grande marque n'est jamais vendu à bas prix sur un marché ; de plus, les parfums de contrefaçon sont souvent repérables à des tailles de contenants inexistants dans la gamme de la vraie marque."

Infos +

La Douane rappelle l’ampleur du phénomène à l’échelle nationale. En 2024, la douane française a saisi 21,5 millions d'articles pour une valeur estimée à 645,2 millions d'euros, dont 26,8 % de jouets et jeux, 10,2 % de parfums et produits cosmétiques, 34,3 % d'articles de reconditionnement, mais également des compléments alimentaires dangereux et des médicaments falsifiés.