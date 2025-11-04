La librairie L’Intranquille souffle ses 10 bougies lors d’une semaine festive à Besançon

La plus grande librairie de Franche-Comté et la plus importante création de librairie indépendante depuis les années 2000 a ouvert ses portes en novembre 2015. Dix ans plus tard, elle fête ses dix ans lors d’une semaine anniversaire du 17 au 22 novembre 2025 riche en événements.

Pour son gérant Romain Mechiet, "le pari un peu fou est devenu une réalité". L’Intranquille s’apprête à fêter ses 10 ans d’événements, de rencontres et de culture partagée, dans son écrin qu’est l'église des Dames de Battant à Besançon. En une décennie, des auteurs venus de tous horizons, des dessinateurs légendaires, des chanteurs populaires, des peintres, des Prix Goncourt, jusqu’à des présidents et premiers ministres… "tous ont franchi les portes de la librairie, véritable carrefour culturel" précise le gérant dans son communiqué.

Seul commerce classé parmi le “Top 20 des activités incontournables de Besançon” par Tripadvisor, L’Intranquille partagera son anniversaire lors d’une semaine entière de festivités qui réunira les Franc-Comtois autour de conférences, dédicaces, concerts, jeux-concours et surprises.

Le programme

Mardi 18 novembre

À partir de 16h au rez-de-chaussée : Dédicaces avec Bénédicte Belpois, Line Dubief et Philippe Koeberlé.

18h : verre de l’amitié

Mercredi 19 novembre

À partir de 14h au premier étage : Dédicaces de Clément Lefèvre, Jérémie Fleury et Azuro

16h : goûter

20 h : rencontre avec Laurent Joly à la Comédie de Besançon, entrée libre.

Jeudi 20 novembre

Un voyage en philosophie avec Maxime Rovere

17h : dédicaces à la librairie

19h15 : conférence à la Comédie de Besançon, entrée libre

Vendredi 21 novembre

16h30 - 18h : concert du Quatuor saxophone de la Concorde de St Ferjeux.

17h30 : Dédicaces de Michel Bussi

Samedi 22 novembre

Dès 10h sous la Coupole : petit-déjeuner/dédicaces en compagnie de Jean-Charles Dieterlé, auteur de Besançon, Mémoire du commerce.

11h : Tirage au sort du jeu-concours.

À partir de 15 h sous la Coupole : Dédicaces avec Jacky Schwartzmann et Fred Bernard.

18h : verre de l’amitié

Quelques chiffres