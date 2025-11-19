No Logo Festival annulé en 2026 : “un projet culturel sacrifié sur l’autel de la politique”

Le festival No Logo ne se tiendra finalement pas à Ornans en 2026. L’équipe organisatrice a annoncé dans un communiqué du 18 novembre 2025 la nouvelle dans un communiqué évoquant "une décision subie, incompréhensible et lourde de conséquences" qui met fin à "des mois d’un travail rigoureux, de discussions et de concertation".

Après avoir envisagé plusieurs municipalités, les organisateurs avaient retenu Ornans, un "choix le plus cohérent" selon eux, en raison de sa capacité d’accueil et de "l’intérêt collectif évident pour le territoire".

Un soutien politique initial unanime

Selon le communiqué, les premières étapes avaient été marquées par un soutien institutionnel large : la municipalité, la communauté de communes Loue-Lison, ainsi que des représentants parlementaires, le département et la région. Le 9 juillet 2025, le conseil municipal d’Ornans avait d’ailleurs voté "à l’unanimité l’accueil du festival sur la commune", convaincu de ses retombées positives. Une délégation d’élus s'était également rendue à l’édition 2025 du festival afin d’en observer l’organisation.

En parallèle, un travail de concertation avait été mené avec la Chambre d’zgriculture et les exploitants concernés. Les organisateurs affirment avoir garanti une indemnisation "à hauteur de 600 € par hectare", une date adaptée aux récoltes, la prise en charge des assurances, des états des lieux et de la remise en état éventuelle. Ils décrivent un "travail collaboratif nourri et constructif mené dans l’intérêt de l’ensemble des parties".

Des refus décisifs de certains exploitants

Malgré ces engagements, plusieurs obstacles ont émergé. Un premier exploitant, appuyé par des propriétaires extérieurs à la commune, aurait refusé catégoriquement la mise à disposition de ses terrains, déclarant : "Nous ne laisserons en aucun cas se réaliser le festival sur nos terrains." Un second exploitant aurait, lui aussi, retiré son accord après avoir obtenu "l’ensemble des garanties qu’il demandait". Selon l’organisation, ce revirement "rend aujourd’hui impossible l’organisation du festival".

Accusations d’instrumentalisation politique

Dans son communiqué, le No Logo avance que ce blocage dépasse le cadre agricole. L’équipe estime que "le No Logo a été instrumentalisé dans une lutte politique locale liée aux prochaines élections" et que le projet a été "sacrifié sur l’autel d’intérêts électoraux et de calculs partisans".

Les organisateurs affirment avoir été "trompés" par certains responsables locaux qui auraient "assuré leur soutien, […] signé, voté, communiqué, puis se sont désolidarisés au moment décisif".

Un modèle indépendant fragilisé

Le festival rappelle qu’il est "100% libre et 100% indépendant", sans subventions ni sponsors, fonctionnant uniquement grâce à ses festivaliers. Avec un budget "de plus de 2 millions d’euros", les organisateurs insistent sur le fait que l’événement "ne coûte rien au contribuable" et qu’il est "économiquement indépendant".

Ils estiment que l’édition 2025 avait généré "plus de 900 000 euros dépensés hors festival sur le territoire".

Des conséquences économiques et sociales

Selon l’équipe du No Logo, cette annulation impactera directement "une entreprise indépendante, six emplois permanents, plus de 450 saisonniers, intermittents du spectacle et plusieurs dizaines de prestataires et partenaires locaux". Elle évoque également la déception de "milliers de festivaliers" privés d’un rendez-vous culturel majeur.

Les organisateurs affirment mesurer "l’ampleur du cynisme" dont ils estiment avoir été victimes, déclarant : "Nous avons cru à la parole publique, à la sincérité des institutions." Ils concluent sur un constat sans équivoque : "Il n’y aura pas de No Logo à Ornans en 2026. Et derrière cette décision politique ce sont une entreprise, des emplois et des milliers de festivaliers qui en paient le prix."