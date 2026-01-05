La vigilance "grand froid" maintenue sur toute la Bourgogne-Franche-Comté

L'épisode de froid se poursuit sur une bonne partie du pays ce lundi et la Bourgogne-Franche-Comté ne sera pas épargnée. Ce lundi matin, les températures étaient toutes négatives dans la région, avec des relevés situés entre -6 et -10°C en plaine. Dans le secteur du Haut-Doubs, le mercure est même descendu à -19°C ce matin.

À titre d'exemple, dans le Jura, les températures minimales attendues seront comprises entre - 8°C et - 3°C (avec des températures ressenties entre – 10 °C et – 7 °C) dans la nuit de lundi à mardi. Mardi après-midi, les températures maximales oscillent entre -2°C et 1°C en plaine et les températures ressenties entre -4°C et -1°C.

La vigilance "grand froid" est donc maintenue encore pour ce lundi et, au moins, jusqu'au mardi 6 janvier où un nouvel épisode neigeux est attendu. Là encore, tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté seront concernés par une vigilance jaune "neige et verglas" de 3h du matin et jusqu'à 12h. Les températures resteront quant à elles négatives sur toute la région pour la troisième journée consécutive.