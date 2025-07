L’actrice césarisée Maïwène Barthélémy présente aux Rendez-vous Gourmands à Ray-sur-Saône

Cette année encore, le Département de la Haute-Saône et la Chambre de l'agriculture organisent un marché de producteurs et d'artisans locaux au Château de Ray-sur-Saône, ce dimanche 27 juillet 2025 de 15 heures à 21 heures. Cet événement est l'occasion de découvrir la richesse des produits locaux et l'engagement des producteurs de la région dans une agriculture locale et authentique.

Maïwène Barthélémy, invitée d'honneur aux Rendez-vous Gourmands

Hormis le marché des saveurs locales, de nombreuses activités attendent les visisteurs lors de cet événement : visite du château de Ray-sur-Saône, balades en attelage, dégustation de produits locaux, animations pour petits et grands, concert.

L'actrice et agricultrice haut-saônoise Maïwène Barthélémy, récemment récompensée par le César de la meilleure révélation féminine pour son rôle dans le film Vingt Dieux réalisé par la Jurassienne Louise Courvoisier, sera présente lors de cet événement.