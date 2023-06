Lamine Boubakar, nommé administrateur provisoire de l'UBFC

En plus d'être professeur des universités à l’université de Franche-Comté (UFC), Lamine Boubakar est également conseiller scientifique auprès de la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP/Ministère de l’Enseignement Supérieur et Recherche).

Ancien vice-président Recherche de l’UFC et ancien président du réseau inter universitaire Figure, il occupait depuis mars dernier les fonctions d’administrateur provisoire de l’ENS (école normale supérieure) de Lyon jusqu’à la nomination du nouveau président, Emmanuel Trizac, le 26 mai.

Sur le site universitaire de Bourgogne-Franche-Comté, Lamine Boubakar dispose de l’intégralité des pouvoirs attachés à la fonction de président de la COMUE pour mener à bien sa mission.