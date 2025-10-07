Lancement du Grand 8 à Pelousey : une nouvelle saison dédiée au spectacle vivant

Le samedi 11 octobre, la commune de Pelousey accueillera le lancement du Grand 8, une série de rendez-vous culturels organisés par Côté Cour, avec le soutien de Grand Besançon Métropole. L’événement marquera le début de huit mois consacrés au spectacle vivant, destinés à tous les publics, petits et grands.

Présenté comme "8 occasions de s’évader, de rire et de s’émouvoir", le Grand 8 invite les habitants du Grand Besançon à partager des moments de spectacle vivant en famille. L’initiative promet "8 parenthèses pour prendre le temps d’une pause au spectacle, qu’on soit enfant ou qu’on l’ait été". Chaque étape de ce parcours artistique mettra en lumière des compagnies et des créations diverses, dans une démarche d’ouverture et de proximité culturelle.

Une journée de lancement à la Maison de la Noue

Le lancement officiel se tiendra à la Maison de la Noue, sous le village de Pelousey. Les portes ouvriront à 15 h, avec un programme pensé pour tous les âges. Au menu de cette journée : spectacles, atelier artistique, lectures et goûter partagé.

De 15 h à 18 h, le public pourra profiter d’un atelier d’arts plastiques (sur inscription), de jeux en accès libre sous la surveillance des parents, ainsi que d’un espace billetterie pour découvrir la saison à venir.

Deux spectacles pour ouvrir la saison

Le premier rendez-vous, à 15 h 30, proposera le spectacle Rêve d’air de la Compagnie la Tortue (déjà complet), un théâtre musical à partir de 6 mois. Déjà annoncé comme complet, il promet une expérience poétique et sensorielle. Le public sera accueilli par une joueuse de kora, installée sous son parasol d’oiseaux, de coquillages et de vent.

Dans cet univers tissé et tricoté, grâce à son souffle, un petit palais sonore se crée, et alors récit, chansons et machines à sons s’y engouffrent ! Le spectacle raconte la rencontre du Facteur Cheval et de sa pierre dans une forme poétique et sensible, une surprise musicale légère comme le vent.

À 17 h, place au Troupuscule Théâtre avec Et toi, comment tu te débrouilles ?, un spectacle de 55 minutes à partir de 8 ans.

Le texte met en scène Charly, un enfant curieux qui se pose mille questions : "Pourquoi dit-on c’est le masculin qui l’emporte ? Et l’emporte où d’ailleurs ? Qu’est-ce que ça veut dire s’émanciper ? Où vont les gens quand ils sont morts ?".

C’est aussi une histoire intergénérationnelle, celle de sa relation avec Mamé, une figure du féminisme dont les pensées s’emmêlent, les souvenirs s’envolent, mais qui garde sa volonté de finir ses jours près des siens et de mettre son grain de sel dans leur quotidien.

Un lancement festif et familial

Entre les spectacles, un goûter convivial sera proposé à 16 h 15, invitant le public à échanger et à découvrir la programmation complète de cette nouvelle édition. Organisée en partenariat avec la commune de Pelousey, cette journée d’ouverture illustre la vocation du Grand 8 : rendre le spectacle vivant accessible, convivial et ancré dans la vie locale.

Infos pratiques :