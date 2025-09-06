L’Asep lance un appel à bénévoles pour préparer sa rentrée 2025

L’Association sportive et d'éducation populaire (ASEP) prépare activement sa rentrée prévue le 15 septembre 2025. Les inscriptions aux activités sont ouvertes depuis le 2 septembre. Pour accompagner cette reprise, l’association sollicite l’aide de ses adhérents et sympathisants.

”Notre plus gros défi à cette heure, c’est la diffusion de la plaquette 2025-2026”, explique le directeur de l’ASEP, Jean-Damien Terreaux. Il encourage ainsi chacun à devenir ”ambassadeurs de l’ASEP en diffusant la plaquette à vos voisins, amis, collègues, dans les commerces ou les entreprises… Elles sont à votre disposition à l’accueil”.

En parallèle, plusieurs chantiers sont programmés pour remettre les locaux en état. ”Les 15 premiers jours de septembre, c’est une période de sprint pour rendre les locaux propres et agréables à vivre. À cette fin, nous lançons un appel à bénévoles pour des coups de mains ponctuels”, souligne le communiqué.

Plusieurs temps forts sont prévus :

Après le Troc des Chaprais, et le chantier plomberie, le grand ménage de rentrée est prévu les 8 et 9 septembre : cette année sans travaux de peinture, mais avec l’objectif clair : ”on fait briller l’ASEP ! (vitres, murs, tapis, dojo, salle de danse, cuisine, tout y passe)”. Un chantier espace vert est également organisé le 10 septembre pour un nettoyage des extérieurs de 8h30 à 12h.

Les inscriptions pour participer à ces actions peuvent se faire par mail à benevolat@asep.fr ou directement auprès de Jean-Damien Terreaux au 06 72 88 29 43.