Last Train dévoile le nouveau maillot du FC Sochaux aux Eurockéennes

Le FC Sochaux-Montbéliard a levé le voile sur son nouveau maillot domicile pour la saison 2025/2026 grâce au groupe Last Train aux Eurockéennes de Belfort samedi 4 juillet.

Une tunique signée Eldera, son équipementier officiel depuis 2023, et qui conjugue tradition, innovation textile, identité régionale et… passion musicale.

Pour cette saison, le FCSM et Eldera ont fait un retour remarqué aux fondamentaux en adoptant un jaune bouton d’or, couleur historique et emblématique du club. Sur les flancs du maillot, deux bandes verticales mettent en valeur les deux bleus du club, le bleu marine et le bleu roi, également présents sur les manches.

Un design travaillé et des détails qui comptent

Le maillot présente une coupe moderne, avec un col en V fermé par un bouton discret. Le tissu texturé sur le devant révèle, de près, un motif exclusif : les lettres FCSM, la tête de lion du blason restylisé et les billettes d’or du drapeau comtois. Autant de symboles qui racontent une histoire, celle d’un club et de sa région.

Comme depuis l’arrivée d’Eldera, le drapeau comtois est présent en bas à droite du maillot, et le slogan "Ici bat le cœur comtois" figure à l’intérieur du col.

Confortable et léger, le maillot est conçu pour accompagner l’effort. Des zones respirantes sont intégrées sur les côtés pour favoriser l’évacuation de la transpiration, et une coupe ergonomique, légèrement plus longue à l’arrière, assure une liberté de mouvement optimale.

Des partenaires fidèles

Le FCSM peut compter une nouvelle fois cette saison sur des sponsors fidèles : EIMI Groupe reste sur la face avant, Crédit Agricole Franche-Comté et Groupe FCO sur le pocket, Néolia sur la manche gauche, et Pays de Montbéliard Agglomération sous le numéro au dos. Les logos sont tous intégrés en bleu marine, rappelant les bandes verticales du bas de maillot, pour une harmonie visuelle soignée.

Cette cohérence se retrouve aussi dans la nouvelle signature d’Eldera, équipementier du FCSM, qui modernise son image autour d’un "E" symbolique au dos du col. Inspiré des lignes du terrain et du mouvement du jeu, ce nouveau visuel incarne l’Émotion, l’Esprit d’équipe et l’Ensemble... des valeurs chères à la marque comme au club.

Une présentation inédite aux Eurocks !

C’est une première historique pour le club : le maillot a été dévoilé sur la scène de la Greenroom du festival des Eurockéennes, le samedi 5 juillet, en clôture du concert du groupe Last Train. Une vidéo tournée avec Julien Peultier, guitariste du groupe et supporter inconditionnel du FCSM, a précédé cette révélation.

À travers cette présentation originale, le club veut affirmer une volonté claire : "renforcer les ponts entre sport, culture et territoire". Cette démarche s’inscrit dans un projet plus global, celui de faire du FCSM un acteur ancré dans la vie culturelle locale, bien au-delà des terrains.

Infos pratiques