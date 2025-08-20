Le BesAC a maîtrisé son sujet contre Lons

Le BesAC a fait respecter la hiérarchie en dominant l'AL Lons mardi soir sur les lattes des Montboucons lors de son 2e match de préparation à la saison de N1.

Match de préparation 2 : BesAC (N1) - AL Lons (N2) : 89-69 (20-22, 25-22, 24-10, 20-15.)

Pour autant rien ne fut facile face aux Jurassiens de N2, très motivés et qui ont d'entrée mis beaucoup d'intensité des deux côtés du terrain. Autour des deux intérieurs Vorotnikovas et Gana, Lons déroulait un jeu collectif de bonne qualité sous la houlette d'Eliot Maraux au four et au moulin (18 pts au final).

À ce jeu, l'AL Lons a fait la course en tête un bon moment en première mi-temps et il a fallu deux coups de patte de l'international suédois David Hook derrière l'arc pour donner de vraies couleurs au collectif local et faire enfin passer le BesAC devant au scoring. À la pause, la troupe de Laurent Kleefstra menait ainsi d'une petite longueur (45-44).

Avoir encaissé 45 points en 20 minutes n'était pas vraiment du goût du coach bisontin qui constatait notamment les 10 rebonds offensifs laissés à l'adversaire et les 12 points offerts en seconde chance. Quelques réglages défensifs doublés d'une montée en régime dans le rythme permettaient ensuite au BesAC de prendre ses distances. L'occasion aussi de constater que l'ailier US Fred Thomas avait la capacité de scorer de loin (3/5à 3 pts en seconde mi-temps), comme l'a fait aussi David Hook (3/5 à 3 pts). Très en vue, Hugo Cluysen, comme contre Mulhouse, a terminé co-meilleur marqueur avec Thomas (16 pts) tandis que le jeune meneur Pavel Bronner finissait, lui, meilleur passeur du match (5).

Une seconde période pleine de potentiel

Autant de paramètres qui ajoutés au double double de Yannik Nkombou (10 pts et 11 rebonds) ont permis au BesAC de faire un break substantiel et de l'emporter aisément sur un delta de 20 points.

Laurent Kleefstra appréciait : " On a vécu une première mi-temps un peu difficile. Ils nous ont surpris par leur intensité et leur agressivité. Mais on a su ensuite mettre vraiment dans le match, monter le tempo et aussi verrouiller le rebond. Voilà pour le collectif qui a montré du potentiel en seconde période. Ce match aussi été l'occasion pour les deux étrangers de l'effectif, David Hook et Fred Thomas, de montrer leur savoir faire dans le tir de loin ".

Il reste encore cinq matches de préparation au BesAC avant d'attaquer la saison officielle le 12 septembre en coupe de France. Il entamera ensuite le championnat de N1 une semaine plus tard, le 19 septembre, par un dur déplacement au Havre et recevra le vendredi 26 septembre Saint-Chamond - Andrézieux au palais des sports.

Les marqueurs

BesAC : Cluysen 16, Thomas 16, Hook 15, Nkoumbou 10, Jubenot 9, Bronner 7, Eliezer-Vanerot 7, Cagnet 5, Pouye 4, Waltefaugle-Tempesta.

Lons : E. Maraux 18, Gana 18, Vorotnikovas 14, Belil 8, C. Maraux 7, Fontaine 2, Le boeuf 2, Soustre, Vuillaume.