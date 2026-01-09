Vendredi 9 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Le BesAC désireux d’attaquer l'année du bon pied

Publié le 09/01/2026 - 09:44
Mis à jour le 09/01/2026 - 09:22

Après un début de saison qui n’est clairement pas à la hauteur des ambitions du BesAC, qui ne compte que 3 victoires en 17 matchs, le club bisontin espère démarrer l’année 2026 du bon pied. Une victoire contre Lyon SO ce vendredi 9 janvier 2026 au gymnase des Montboucons de Besançon serait donc la bienvenue dans ce championnat de National 1 pour les Bisontins qui occupent toujours la dernière place du classement général. 

© Comm'on by Tiffou
© Comm'on by Tiffou

Nationale 1 (Phase 1) : BesAC - LyonSO, vendredi 9 janvier 2026 à 20h au gymnase des Montboucons 

Il est impératif que la troupe bisontine retrouve des couleurs, gagne des matches, finisse au mieux la phase 1 et mette un maximum d'atouts dans son bilan avant d'attaquer la phase 2 qui sera décisive quant au maintien du BesAC en Nationale 1.

Pour cela, Laurent Kleefstra a profité de cette trêve hivernale pour tenter d'améliorer le rendement de son équipe. Les séances de travail se sont ainsi succédé, des entretiens individuels ont également été organisés pour "recadrer chacun des joueurs individuellement et dans le collectif", précise le club. Cette période a aussi été mise à profit pour mieux intégrer la "gâchette" arrière, le Lituanien Augustinas Venckus, venu renforcer offensivement un effectif qui manquait de scoring, notamment avec l'absence du capitaine Quentin Hanck, blessé au genou. 

Face à Lyon SO, le BesAC est prévenu, la tâche ne sera pas aisée face à cette équipe rhodanienne toujours pilotée par le maître tacticien Philippe Hervé et forte maintenant d'une traction arrière US Whiteley - Nwabuzor, 28 points à deux et 10 passes décisives.

Lyon, c'est surtout un bloc qui constitue la meilleure défense du championnat. Un véritable verrou qui n'encaisse en moyenne que 71,8 points par match. Pour autant, les Lyonnais restent en décembre sur deux défaites, dont la dernière très large au Havre (98-64). Ce qui fait que la formation lyonnaise a tout intérêt à redresser la tête pour ne pas risquer de tomber dans la partie du classement qui conduit à la poule basse en Phase 2… D'un côté comme de l'autre, il y aura donc beaucoup d’enjeux !

De l'intensité nécessaire

Laurent Kleefstra connaît mieux que quiconque l'importance de ce match et la nécessité de commencer l'année par une victoire. Cette rencontre a donc été préparée avec un maximum d'attention : "Lyon est une équipe dense physiquement. C'est la meilleure défense du championnat qui impose un maximum de jeu sur demi-terrain. C'est aussi l'équipe qui tire le plus à 3 points : il faudra donc verrouiller ce secteur et ne pas les laisser prendre feu". Le coach bisontin souligne encore : "nous devrons aussi nous montrer efficaces dans l'alternance offensive, car c'est une équipe qui ferme énormément la raquette".

Sans compter la nécessité de limiter les prises de rebonds offensifs qui avaient tant pesé sur le match aller perdu 64-52. C'était le 10 octobre et LyonSO avait gobé la bagatelle de 22 rebonds offensifs !

Reste, au-delà des mots, à distiller sur le parquet les ingrédients nécessaires tactiquement certes, mais aussi physiquement avec une attente : que le BesAC mette pendant 40 minutes autant d'intensité qu'il en avait mis lors de sa victoire contre Mulhouse. Dans une mise en scène capable d'enchanter le public des Montboucons, toujours prêt à s'enflammer.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Venckus, Eliezer-Vanerot, Hook, Cagnet, Correa, Cluysen, Jubenot (cap.), Nkongou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(avec communiqué)

basket-ball besAC championnat National

Publié le 9 janvier à 09h44 par Elodie Retrouvey
