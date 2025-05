Le BesAC finit sa saison en beauté

Voilà, c'est fini et en beauté ! Le BesAC a terminé de la plus belle des manières sa saison 2024-2025 : par une victoire contre Rennes ce vendredi 10 mai 2025.

De quoi signer la meilleure saison de l'histoire du club, de terminer en faisant valoir un bilan équilibré (20 victoires - 20 défaites) et, tout honorifique, de terminer en tête du classement de la Poule basse à égalité de points avec Angers.

Le public des Montboucons venu en nombre comme jamais encore cette saison dans cette salle, n'a pas caché sa joie, son enthousiasme, tout simplement son bonheur. A la fin du match, ce fut un long clapping mené par Laurent Kleefstra, le coach himself. Puis, dans un élan spontané, le parquet a été envahi pour des danses, des cris, des embrassades, de nombreuses photos, des signatures d'autographes.

De la joie certes, mais aussi un peu de tristesse, de l'émotion et même des larmes perlant aux yeux de quelques supportrices et supporters. En effet, si certains joueurs seront encore sous la maillot bisontin en septembre prochain, d'autres vont partir vers d'autres horizons. Et après une telle saison il y avait donc aussi du déchirement. Ainsi va la vie, ainsi va le sport de haut niveau.

Et ce match, et cette victoire contre Rennes ? Elle fut de toute beauté. Car après avoir entamé les débats tambour battant et avoir même mené de 22 longueurs dans le second quart-temps (30-8), le BesAC qui aura eu le leadership de bout en bout, a malgré tout vu progressivement ressurgir son adversaire breton venu le titiller en toute fin de match (77-73). Alors qu'il restait 1'11 à l'horloge, le public ressentait quelques frissons. Le match allait-il basculer ? Non, car Ben Kovac et ses coéquipiers résistaient et se donnaient suffisamment l'air pour gagner (84-77) et savourer cette 20e victoire de la saison. En fait cet épisode suspense n'aura fait que rajouter le piment qui a fait de cette soirée une grande soirée !

Inutile de préciser que la fiesta s'est prolongée fort tard dans une ambiance que nul ne voulait voir se terminer. Car c'était la fin d'une aventure autour d'un groupe qui a séduit et souvent régalé ses supporters et qui ne sera plus le même en septembre prochain.

(communiqué du BesAC)