Le BesAC se déplace à Boulogne-sur-mer avec de nouvelles ambitions

Après sa prestation XXL contre Mulhouse (victoire 84-78), le BesAC espère avoir enclenché une nouvelle dynamique et conserver cette bonne attitude lors de sa prochaine rencontre ce vendredi 19 décembre 2025 à Boulogne-sur-mer. Il s’agira du dernier match de l’année 2025 pour les Bisontins avant la trêve hivernale.

Nationale 1 (Phase 1) : SOMB Boulogne – BesAC, vendredi 19 décembre 2025 à 20h

On se souvient qu’à l’aller, la formation maritime l’avait emporté dans la capitale comtoise : 74-83. C’était le 4 octobre dernier. Depuis les deux équipes ont fait leur bonhomme de chemin. Pour Besançon, celui qui pour l’instant le scotche à la dernière place du classement alors que Boulogne en occupe la 6e, mais en restant sur trois défaites de suite, dont deux contre des équipes mal classées : Salon-de-Provence et Charleville. De quoi laisser un espoir au BesAC…

Mais Boulogne-sur-mer qui se prévaut actuellement de 9 victoires pour 7 défaites a des arguments à faire valoir. Notamment collectivement avec une attaque qui s’offre près de 80 points de moyenne et une défense qui se situe au 4e rang du championnat (74,5 pts encaissés).

Individuellement, le SOMB vaut beaucoup par sa ligne arrière : les meneurs Hannequin (12,1 pts) et Weber, l’arrière Aygalencq (11,6 pts), l’ailier Sebree (15 pts), le tout autour du solide pivot Sobel (10,9 pts) et du vertical poste 4 Cadiau (7,6 rebonds). Sans compter un banc productif. Voilà le BesAC prévenu qui va devoir affronter une solide équipe nordiste qui plus est en quête de rachat.

Sans Hugo Cluysen

Bien évidemment Laurent Kleesftra espère que les méthodes employées et la bonne application des plans de jeu mis en place contre Mulhouse trois jours plus tôt fonctionnent aussi bien contre Boulogne. Notamment dans l’engagement, dans l’état d’esprit, dans l’envie de jouer ensemble, dans l’intensité mise pendant quarante minutes qui ont donné cette aura prometteuse à la victoire contre Mulhouse.

Sans doute l’arrivée dans l’effectif en renfort de l’arrière lituanien Augustinas Venckus, à la fois artiste et guerrier, a-t-elle généré, hors de sa production individuelle, son effet auprès de tous et de chacun. Il faut espérer que cela se prolongera encore ce soir. Avec l’apport des Eliezer-Vanerot, Hook, N’Kombou, Jubenot, Correa qui ont montré mardi dernier qu’ils pouvaient se hisser au meilleur niveau de la Division, chiffres et statistiques à l’appui.

Malheureusement, le BesAC devra pour ce déplacement se passer des services de Hugo Cluysen qui s’est bloqué un genou mercredi à l’entrainement. Il a donc dû intégrer l’infirmerie qui aura vu passer beaucoup de monde, trop de monde, depuis le début de saison.

Le groupe bisontin : Pouye, Bronner, Eliezer-Vanerot, Venckus, Hanck (cap.), Hook, Correa, Jubenot, Nkombou. Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(Communiqué)