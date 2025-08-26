Le Besançon Université Club escrime présente un vétéran aux championnats du monde...

Pour la deuxième année consécutive, le Besançon Université Club escrime verra l’un de ses adhérents représenter la France aux championnats du monde vétérans du 10 au 20 novembre 2025.

Cette année, c’est Julien Fezard qui succède à Frédéric Giorgiani, mais à la différence de son partenaire de club sabreur, c’est à l’épée que Julien va défendre ses chances.

"Sur les 17 compétitions qui ont jalonné sa saison, le buciste est monté 11 fois sur le podium ! Une régularité marquée par deux podiums en circuit national, un 1?4 de final aux championnats de France et un podium en circuit européen qui lui ont permis de terminer à la 4ème place du classement national", précise le club.

On lui souhaite bonne chance.