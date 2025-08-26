Mardi 26 Août 2025
Alerte Témoin
Besançon
Sport

Le Besançon Université Club escrime présente un vétéran aux championnats du monde...

Publié le 26/08/2025 - 17:02
Pour la deuxième année consécutive, le Besançon Université Club escrime verra l’un de ses adhérents représenter la France aux championnats du monde vétérans du 10 au 20 novembre 2025.

Julien Fezard lors de sa deuxième place en circuit national. © Besançon Université Club escrime
Julien Fezard lors de sa deuxième place en circuit national. © Besançon Université Club escrime

Cette année, c’est Julien Fezard qui succède à Frédéric Giorgiani, mais à la différence de son partenaire de club sabreur, c’est à l’épée que Julien va défendre ses chances.

"Sur les 17 compétitions qui ont jalonné sa saison, le buciste est monté 11 fois sur le podium ! Une régularité marquée par deux podiums en circuit national, un 1?4 de final aux championnats de France et un podium en circuit européen qui lui ont permis de terminer à la 4ème place du classement national", précise le club.

On lui souhaite bonne chance.

