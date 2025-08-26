Le Besançon Université Club escrime présente un vétéran aux championnats du monde...

Cette année, c’est Julien Fezard qui succède à Frédéric Giorgiani, mais à la différence de son partenaire de club sabreur, c’est à l’épée que Julien va défendre ses chances.
"Sur les 17 compétitions qui ont jalonné sa saison, le buciste est monté 11 fois sur le podium ! Une régularité marquée par deux podiums en circuit national, un 1?4 de final aux championnats de France et un podium en circuit européen qui lui ont permis de terminer à la 4ème place du classement national", précise le club.
On lui souhaite bonne chance.