Le festival Love for All revient à Besançon et annonce sa programmation 2025

Du samedi 24 mai au vendredi 6 juin 2025, le festival Love For All revient à Besançon. Organisé par l’association Le Cercle, il investit la ville pour de nouveaux rendez-vous célébrant la communauté LGBTQIA+. Zoom sur le festival et sa programmation, débutant par la Queermess à la Rodia.

Musique, drag, stand-up et fêtes en tous genres : le festival Love for All est bien de retour pour une nouvelle édition. Un événement unique pour vibrer avec les artistes tout en partageant et valorisant des valeurs communes d’inclusion.

Une identité forte et engagée

Love for All est un festival qui cherche à briser les codes. Drags Queens, DJ, chanteurs, humoristes et chorégraphes sont réunis dans la programmation du festival. Leur point commun ? La lutte contre l’homophobie et la transphobie par le divertissement. Derrière l’association Le Cercle, ce sont 30 bénévoles qui se battent : "Il y a une vraie volonté de prendre l’espace, la parole et de célébrer nos différences dans un monde où la violence contre les personnes LGBTQIA+ est omniprésente”, explique l’association.

Du drag

Pour inaugurer le festival, c’est Le Filip, figure incontournable de la scène drag francophone qui se produira le 24 mai dans la grande salle de la Rodia. Le Cercle décrit la reine de Drag Race France saison 3 comme mêlant "musique pop, humour décalé et esthétique ultra léchée". Elle ne sera pas la seule drag ce soir-là car Ariana Smalls, dijonnaise au style pop, glamour et malicieux, et Freezia, bisontine au style déjanté, provocateur et dramatique, vont elles aussi performer. Saphira, l’une des figures de la nouvelle génération de drag, sera elle présente pour la soirée clubbing au Privé club du 30 mai.

De la musique

Dans la programmation musicale de cette année, de nombreux DJ sont mis à l’honneur. Pour la Queermess du 24 mai, Himeji, fan de trance et de psytrance, inondera le public de sa bonne humeur et de son énergie communicative tandis que Rabbi & Em’s, les "nouveaux visages de la scène électro de Besançon", selon Le Cercle, joueront pour la première fois de leur carrière sur la grande scène de la Rodia.

Pour la soirée clubbing du festival le 30 mai, La Louve, DJ capable de mixer des univers musicaux très divers (raï, afro, techno, house, gnawa…), sera présente, mais également Illatonik et son style "inclassable et percutant", d’après l’association organisatrice. Cependant, la programmation musicale ne contient pas seulement des DJ car Lakna, artiste pop néo soul et R&B, chantera sur scène lors de la Queermess. L’artiste suisse-burkinabée a notamment déjà participé au Paleo festival et au Montreux jazz festival.

De l'humour

Le lundi 2 juin, c’est au tour des artistes stand up d’entrer en scène. Noam Sinseau, originaire de Martinique, jouera au Scénacle son spectacle Makoumè Superstar. Un spectacle humoristique, certes, mais aussi politique et personnel. Il traite notamment de la thématique de l’homophobie, du racisme et des violences policières. La scène devient ainsi "un espace de lutte, de fierté et de joie" d’après Le Cercle. En première partie du spectacle de Noam, Louise contre attaque investira la scène avec ses punchlines acerbes teintées de féminisme et d’ambitions révolutionnaires.

Des échanges

Love for All, c’est aussi des moments d’échanges et de rencontres entre festivaliers. Le 28 mai, aura lieu un Pitch Dating dans les locaux de l’association Hôp hop hop. Ce nouveau concept consiste à présenter un(e) ami(e) célibataire en 5 minutes à l’aide d’un powerpoint (candidatures à déposer sur l’Instagram du Cercle) . Pour cela, tout est permis : descriptions loufoques, anecdotes improbables et, évidemment, photos en tout genres. Ensuite, 5 min de question/réponse avec le public viendront compléter la description de la personne. Avant que, peut-être, des rencontres amoureuses ou amicales prennent forme.

Le 4 juin, toujours dans les locaux d’Hop hop hop, un talk sur l’amour se déroulera en compagnie de Karine Bertrand, sexologue. "Ce talk amour est l’idée de partager ensemble ses expériences, ses envies et d’échanger sur sa façon d’aimer selon ses propres termes", selon Le Cercle. L’association veut offrir un espace d’expression autour de conceptions de l’amour et des relations amoureuses encore à la marge, et donc peu racontées, comme la coparentalité ou l’asexualité.

Et tout le reste

Durant le festival, de nombreux ateliers seront organisés notamment un apéro make-up en compagnie de la drag Queen Freezia. De plus, de nombreux ateliers de danse seront proposés : danse sur les émotions (par Lucie Nicaud), initiation à la pole dance (par Accro’pôle studio) et danse avec les talons (par Coraline Delorme). La pratique de la danse que l’on retrouvera aussi lors de la Queermess où le collectif Porte-avions performera des chorégraphies incorporant de la danse contemporaine, du hip hop et de l’électro.

Info + :

Samedi 24 mai : Queermess Party à la grande salle de La Rodia de 19h30 à 2h

Prix : 25 € en prévente / 22 € avec la carte Rodia

Mercredi 28 mai : Pitch Dating aux locaux d'Hop hop hop de 19h30 à 22h30

Prix libre

Vendredi 30 mai : Soirée clubbing au Privé club de minuit à 5h00

Prix : 12 € en prévente / 15 € tarif de soutien

Lundi 2 juin : Spectacle d'humour au Scènacle de 20h à 22h

Prix : 18 € en prévente / 20 € tarif de soutien

Mercredi 4 juin : Talk "C'est quoi l'amour ?" aux locaux d'Hop hop hop de 19h30 à 22h30

Prix libre