Mardi 2 Septembre 2025
Besançon
Sport

Le GBDH débute sa saison par un gros morceau en coupe de France

Publié le 02/09/2025 - 16:03
Mis à jour le 02/09/2025 - 15:07

Pour son retour à la compétition, le GBDH démarrera par une affiche de coupe de France de prestge en affrontant Limoges, club de première division, ce mardi 2 septembre 2025 au palais des Sports de Besançon 

Photo d'archives. © Facebook GBDH
Photo d'archives. © Facebook GBDH

1/16e de finale de coupe de France : GBDH - Limoges, mardi 2 septembre à 20h30 au palais des sports de Besançon

La semaine s’annonce chargée pour le GBDH qui, avant de démarrer le championnat de proligue vendredi, n’aura pas la tâche simple ce soir face à Limoges lors des 16e de finale de coupe de France. 

Le club limougeaud est un habitué du haut niveau depuis son accession en Liqui Moly Starligue en 2020 à la suite d’une saison stoppée prématurément pour cause de Covid. Mais depuis, les Limougeauds ont prouvé à plusieurs reprises qu’ils méritaient leur place en première division à l’image de cette place de quart de finaliste en coupe EHF obtenue la saison passée.

Deux blessés et un suspendu

C’est donc un défi de taille qui attend les Bisontins qui pour leur part, devront débuter leur saison sans Valentin Laplace, absent pour une longue période en raison d’une nouvelle rupture des ligaments croisés alors qu’il était en phase de réathlétisation, ni Adrien Claire, touché au mollet et Alexandre Aguilar, suspendu. 

Des absences qui ne devront toutefois pas entamer ni le moral, ni la détermination des Bisontins s’ils veulent rivaliser avec leurs adversaires du soir. L’énergie du palais des sports ne sera d’ailleurs pas de trop pour tenter de booster le groupe de Christophe Viennent qui aura pour mission de venir contrecarrer les plans d’une formation Limougeaude annoncée comme favorite. L’enjeu ? Une place pour les huitièmes de finale, et un formidable lancement de saison. 

coupe de france GBDH handball

Publié le 2 septembre à 16h03 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

