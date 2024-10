Le programme de Daniel Fonteniaud pour la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football

Le 9 novembre prochain, l'Assemblée générale de la Ligue élira son Conseil d'administration pour les quatre prochaines saisons. Daniel Fonteniaud, actuel président de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de football sera candidat à sa propre succession et présentera, avec son équipe, leur programme.

Daniel Fonteniaud avait annoncé sa candidature pour un nouveau mandat de quatre ans le 9 octobre dernier. Sa liste, en grande partie renouvelée, compte 12 nouveaux membres sur 22 et intègre des présidents de clubs ainsi que des hommes et des femmes du terrain.

''Il s’agira de construire avec et pour les clubs un projet pour notre football en repositionnant la Ligue à sa juste place, c’est-à-dire un centre de ressource et animateur d’une véritable politique de coopération territoriale avec les Districts. Pour réussir, il nous faudra nous rassembler, à la fois en interne et en externe, en toute transparence.'' Daniel Fonteniaud

Le projet présenté repose sur quatre axes :

Axe 1 : Une Ligue engagée, au service des clubs, solidaire, responsable et citoyenne.

Axe 2 : Une Ligue transparente et décloisonnée.

Axe 3 : Une Ligue pour un football accessible à tous.

Axe 4 : Une Ligue pour un football performant.

Une Ligue engagée, au service des clubs, solidaire, responsable et citoyenne

Objectifs

Renforcer le service aux clubs, faire de la formation une priorité et rendre possible l'emploi au sein des clubs (emplois partagés, groupement d'employeur...)

Accroître la visibilité – actuellement considérée comme insuffisante – en accentuant la communication, la recherche de financement et en créant des ateliers et réunions de secteurs par exemple.

Lutter contre toute forme de violence et de discrimination, renforcer les dimensions citoyennes et solidaires.

Une Ligue transparente et décloisonnée

Objectifs

Rétablir une situation financière équilibrée.

Renforcer le rôle du Conseil des présidents des clubs (groupes de travail, échanges avec les clubs) et favoriser la parité hommes/femmes.

Renforcer et consolider la coopération territoriale (meilleure collaboration entre la ligue et les districts)

Simplifier et rationaliser les textes en révisant les règlements afin de rendre leur lecture et leur utilisation plus facile

Accueillir de plus en plus d'événements, développer les partenariats et la commercialisation.

Une Ligue pour un football accessible à tous

Objectifs

Trois maîtres-mots : accompagner – informer – valoriser

Instaurer une politique sportive permettant de jouer partout, d'avoir une continuité de pratique, de progresser et de faire évoluer le sport

Développer le Programme éducatif fédéral, le football animation et le foot en milieu scolaire / accroître le rapprochement avec l’éducation nationale

Développer le football féminin sur tout le territoire

Développer les nouvelles pratiques et le football sous toutes ses formes en s'appuyant sur les districts.

Une ligue pour un football performant

Objectifs