Samedi 17 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Sport

Le Volant Bisontin ouvre les inscriptions de son tournoi inter-entreprise

Publié le 17/01/2026 - 14:09
Mis à jour le 15/01/2026 - 17:26

Le Volant Bisontin lance la troisième édition de son tournoi inter-entreprises intitulé le Bad’challenge entreprises. Les inscriptions sont ouvertes aux entreprises du territoire jusqu’au 20 février 2026. 

Édition 2025 du Bad’challenge entreprises du Volant Bisontin. © Facebook Volant Bisontin
Édition 2025 du Bad’challenge entreprises du Volant Bisontin. © Facebook Volant Bisontin

Créer pour "renforcer les liens entre collègues et tenter de placer son entreprise sur la première marche du podium face aux autres prétendants au titre", le Bad’Challenge s’adresse aux collaborateurs de petites ou grandes entreprises. 

La participation comprend deux soirées inter-entreprises les mardis 3 mars 2026 et 28 avril 2026 de 18h30 à 22h30 au gymnase Diderot de Besançon. Sept terrains de badminton seront proposés ainsi que des vestiaires. 

À l’issue du tournoi, un trophée récompensera l’équipe vainqueur et sera remis en jeu chaque année. L’organisation promet : "smashs, ambiance et convivialité garantis !"

Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur https://www.volantbisontin.fr/badminton-entreprise/ Fermeture avant le 20 février 2026 à minuit. 

Les rencontres se jouent par équipes. Un effectif minimal de quatre membres (idéalement 2 hommes, 2 femmes) est nécessaire, avec un maximum de huit personnes. Deux matchs simples et deux matchs doubles sont prévus par soirée. Les matchs se joueront en un set gagnant de 15 points. Le tournoi peut accueillir 12 équipes maximum. La compétition s’effectuera par phase de poule avec une consolante et des phases finales avec continuité entre les deux soirées. Le Volant Bisontin que le format est possible d’évoluer en fonction du nombre d’équipes inscrites. Les volants et raquettes seront fournis. 

Infos + 

  • Tarif : 200€ TTC/équipe (comprend la participation aux deux soirées). Facture adressée à l’entreprise après inscription et avant début du tournoi. Possibilité d’inscrire plusieurs équipes (maximum 2).
  • Buvette sur place (engageant des frais supplémentaires).
  • Les équipes sont encouragées à se munir d’un jeu de t-shirts à l’effigie de leur entreprise.

Allez + loin

badminton challenge entreprise sport tournoi volant bisontin

Publié le 17 janvier à 14h09 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Nouvelle défaite frustrante pour le BesAC

Cela devient une habitude, le BesAC s’est une nouvelle fois incliné d’un rien face à Lyon plage vendredi soir. Dix matches perdus de 6 points et moins dont 5 de 4 points et moins. Terrible constat, terrible série que celle vécue par le BesAC depuis le début de cette saison 2025-2026. 

basket besAC défaite National
Publié le 17 janvier à 09h05 par Macommune.info
Suisse
Faits Divers Sport

Crans-Montana : l’étape de ski alpin maintenue, les évènements annexes annulés

L'étape de Coupe du monde de ski alpin de Crans-Montana prévue du 30 janvier au 1er février 2026 est maintenue en dépit de l'incendie qui a endeuillé la station suisse lors du Nouvel an, mais sans les évènements annexes, a annoncé vendredi 16 janvier 2026 la Fédération internationale de ski (FIS).

compétition coupe du monde Crans-Montana ski alpin
Publié le 16 janvier à 16h29 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs Sport

À Besançon, l’acroyoga séduit un public en quête d’une autre manière de bouger

À Besançon, une discipline corporelle encore peu connue gagne progressivement du terrain. L’acroyoga, qui associe yoga, portés acrobatiques et coopération, sera proposé au public lors d’un atelier découverte le 25 janvier, à la salle de gym La Saint-Claude. On en parle avec Julie Blanchard, qui enseigne l'acroyoga...

acrobatie acroyoga atelier découverte julie blanchard yoga
Publié le 11 janvier à 14h00 par Alexane
DOUBS (25)
Nature Sport

Neige et verglas dans le Doubs : la circulation fortement impactée, le match FCSM-Lens reporté

Météo-France a placé le département du Doubs en vigilance orange pour neige et verglas depuis 6 heures ce samedi 10 janvier 2026. Les prévisions annoncent des chutes de neige persistantes sur l’ensemble du département jusqu’au milieu de la nuit. On fait le point sur la circulation, le match au stade de Bonal et les prévisions.

circulation fcsm match neige verglas
Publié le 10 janvier à 17h18 par Alexane
Montbéliard
Sport

Coupe de France : Tout à gagner et rien à perdre pour le FC Sochaux qui reçoit Lens ce samedi

Avec plus de 19.000 places vendues pour cette rencontre, nul doute que le stade Bonal devrait être à la fête ce vendredi 9 janvier 2026 pour la réception du Racing club de Lens. Et cela peu importe l’issue de la rencontre, car face au leader de Ligue 1, le FCSM sait que ses chances de l’emporter sont certes minces, même si la coupe réserve parfois son lot de surprises. 

coupe de france FC Sochaux-Montbéliard football Lens
Publié le 10 janvier à 11h30 par Elodie Retrouvey

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours forfaits de ski à Métabief : découvrez les résultats !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 9.67
couvert
le 17/01 à 15h00
Vent
2.08 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
79 %
 