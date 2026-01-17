Le Volant Bisontin ouvre les inscriptions de son tournoi inter-entreprise

Le Volant Bisontin lance la troisième édition de son tournoi inter-entreprises intitulé le Bad’challenge entreprises. Les inscriptions sont ouvertes aux entreprises du territoire jusqu’au 20 février 2026.

Créer pour "renforcer les liens entre collègues et tenter de placer son entreprise sur la première marche du podium face aux autres prétendants au titre", le Bad’Challenge s’adresse aux collaborateurs de petites ou grandes entreprises.

La participation comprend deux soirées inter-entreprises les mardis 3 mars 2026 et 28 avril 2026 de 18h30 à 22h30 au gymnase Diderot de Besançon. Sept terrains de badminton seront proposés ainsi que des vestiaires.

À l’issue du tournoi, un trophée récompensera l’équipe vainqueur et sera remis en jeu chaque année. L’organisation promet : "smashs, ambiance et convivialité garantis !"

Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur https://www.volantbisontin.fr/badminton-entreprise/ Fermeture avant le 20 février 2026 à minuit.

Les rencontres se jouent par équipes. Un effectif minimal de quatre membres (idéalement 2 hommes, 2 femmes) est nécessaire, avec un maximum de huit personnes. Deux matchs simples et deux matchs doubles sont prévus par soirée. Les matchs se joueront en un set gagnant de 15 points. Le tournoi peut accueillir 12 équipes maximum. La compétition s’effectuera par phase de poule avec une consolante et des phases finales avec continuité entre les deux soirées. Le Volant Bisontin que le format est possible d’évoluer en fonction du nombre d’équipes inscrites. Les volants et raquettes seront fournis.

