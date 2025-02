Mégarama, Victor Hugo, Les 2 Scènes... Les films pour enfants à ne pas manquer pendant les vacances de février

Cinéma Mégarama Ecole-Valentin:

God save the tuche

Sortie depuis le 5 février 2025

Les Tuche mènent à nouveau une vie paisible à Bouzolles. Mais lorsque Jiji,le petit fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Arsenal, c’est l’occasion rêvée pour toute la famille d’aller découvrir l’Angleterre et d’y rencontrer la famille royale.Celle-ci ne s’imagine pas encore que le nom Tuche restera à jamais gravé dans l’histoire de la perfide Albion

Paddington au Pérou

Sortie depuis le 5 février 2025

Le troisième volet des aventures de l’ourson Paddington qui retourne, son pays d’origine, pour rendre visite à sa tante Lucy, à la Maison des ours retraités

Captain America : brave new world

Sortie le 12 février 2025

Après avoir rencontré le président américain nouvellement élu Thaddeus Ross, Sam se retrouve au milieu d’un incident international. Il doit découvrir la raison derrière un complot mondial infâme avant que le véritable cerveau de l’opération ne fasse voir rouge au monde entier.

Cinéma Megarama Beaux Arts

Cinéma Victor Hugo

Gosses de Tokyo

Dès 8 ans

Réalisateur : Yasujirô Ozu

Acteurs : Tatsuo Saitô, Tomio Aoki,…

La plus précieuse des marchandises

Dès 9 ans

Réalisateur : Michel Hazanavicius

Michel Hazanavicius Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalydès, ...

Slocum et moi

Dès 7 ans

réalisateur: Jean-François Laguionie

Vacances au cinéma Les 2 Scènes (au théâtre de L'Espace)

Ernest et Célestine en hiver

Du 27 février au 3 mars

Julien Chheng et Jean-Christophe Roger – 45 min, France, 2016

Dès 3 ans

Ernest est un gros ours de Charabie né sous la plume de Gabrielle Vincent. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

[Avant-Première] Dounia et le grand pays blanc

Du 27 février au 5 mars

André Kadi et Marya Zarif – 51 min, Canada / France, 2024

Dès 6/7 ans

Après Dounia et la princesse d’Alep, les aventures de Dounia, petite fille aux éclats d’étoiles dans les cheveux, se poursuivent dans son pays d’adoption : le Canada. Entourée de ses grands-parents et de son amie Rosalie, elle affronte de nouveaux défis : le froid mordant de l’hiver et une nouvelle culture jusqu’alors inconnue. Plus que jamais, Dounia est convaincue que les battements de son coeur guideront le retour de son père jusqu’à elle…

Les Ours gloutons au pôle Nord

Du 28 février au 4 mars

Alexandra Májová et Kate?ina Karhánková – 43 min, République Tchèque, 2024

Dès 3/4 ans

Les mois d’hiver dans leur cabane, Nico et Mika, deux ours inséparables, ont fort à faire : réparer les fuites du toit alors qu’ils préféreraient faire des gâteaux bien au chaud, tenter de résister à l’hibernation en buvant du café pour profiter des joies de la neige... Mais le meilleur moment, c’est quand même de partir au bout du monde pour le fameux festival de sorbets organisé par leur amie, Madame Ourse polaire. L’hiver est peut-être la plus belle des quatre saisons même pour les ours après tout !

Sirocco et le Royaume des courants d’air

Du 28 février au 4 mars

Benoît Chieux – 1h20, France / Belgique, 2023

Dès 6 ans

Prix du public, Festival d’Annecy

Juliette et Carmen, deux soeurs intrépides de quatre et huit ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des courants d’air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l’une de l’autre, elles devront faire preuve de témérité et d’audace pour se retrouver. Avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ?

Miniconférence pour mini spectateurs

Le 28 février

Entrée libre

Le monde merveilleux de Benoît Chieux

Dès 6 ans

avec Stéphanie Bunod

À l’issue de la projection de Sirocco et le Royaume des courants d’air, nous vous invitons à découvrir de manière animée l’univers artistique de Benoît Chieux : son parcours, ses inspirations, son lien à la musique…

MacPat le chat chanteur – et autres histoires félines !

Du 1er au 5 mars

4 courts métrages – 40 min, Grande-Bretagne / Lettonie / Allemagne / République Tchèque, 2013-2023

Dès 4 ans

En plein coeur de Londres, MacPat et Fred, son ami musicien, forment un duo mélodieux pour le plus grand plaisir des passants, jusqu’au jour où ils sont séparés. Cette nouvelle adaptation d’un livre de Julia Donaldson et Axel Scheffler (Le Gruffalo, La Baleine et l’Escargotte...) est précédée de trois courts métrages dans lesquels les chats sont tout particulièrement à l’honneur, alors miaou !

E.T. l'extraterrestre

Du 1er au 3 mars

Steven Spielberg – 2h, États-Unis, 1982

avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace

Dès 8/9 ans

Une soucoupe volante atterrit près de Los Angeles. Des extra-terrestres en mission d’exploration botanique sortent de l’engin mais l’un d’eux s’aventure vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Traqué par des militaires et abandonné par les siens, ce petit être nommé E.T. se réfugie dans une maison. Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui construit un abri dans son armoire. Grâce à un échange télépathique, ils deviennent amis, et avec l’aide de sa soeur Gertie et de son frère Michael, Elliot tente de garder E.T. secret.

Atelier effets spéciaux

Le 3 mars

Entrée libre sur réservation : 03 81 87 85 85

Mashup de l’Espace

Dès 10 ans

avec Arsim Imeri

En partant de scènes découpées dans de célèbres films de science fiction, vous re-fabriquez un nouveau court métrage grâce au mashup ! L’après-midi, vous assistez à la projection du film E.T. l'extraterrestre et découvrez votre propre film sur grand écran. Merci de prévoir un pique-nique pour le repas du midi.