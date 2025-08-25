Les groupes à retrouver ce week-end au festival Ébulli’son de Montfaucon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La septième édition d’Ébulli’son aura lieu les 29 et 30 août 2025. Une quinzaine d’artistes sont attendus à Montfaucon pour un week-end en musique avant la rentrée de septembre.

Organisé par l’association Bande Sonore, le festival « de la bière et du son » ne cesse de se développer, accueillant aujourd’hui près de 5.000 personnes sur deux jours.

Si la journée du samedi est d’ores et déjà complète, il est encore possible de prendre sa place pour la soirée de vendredi.

Le programme

Vendredi 29 août 2025

18h20 - Symbioz

19h - Mystically

19h50 - Dead Chic

20h50 - Diva Faune

21h50 - Telegraph

22h40 - 47 TER

23h55 - C-Rom

00h35 - DJ N2B

Samedi 30 août 2025

18h50 - Prune

19h30 - Brocken Back

20h45 - Bambou

21h35 - Superbus

23h05 - Jive Me

23h55 - James Baker

0h55 - Yellow Cherries

1h35 - The Supermen Lovers

Infos +