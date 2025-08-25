Les groupes à retrouver ce week-end au festival Ébulli’son de Montfaucon

Organisé par l’association Bande Sonore, le festival « de la bière et du son » ne cesse de se développer, accueillant aujourd’hui près de 5.000 personnes sur deux jours.
Si la journée du samedi est d’ores et déjà complète, il est encore possible de prendre sa place pour la soirée de vendredi.
Le programme
Vendredi 29 août 2025
- 18h20 - Symbioz
- 19h - Mystically
- 19h50 - Dead Chic
- 20h50 - Diva Faune
- 21h50 - Telegraph
- 22h40 - 47 TER
- 23h55 - C-Rom
- 00h35 - DJ N2B
Samedi 30 août 2025
- 18h50 - Prune
- 19h30 - Brocken Back
- 20h45 - Bambou
- 21h35 - Superbus
- 23h05 - Jive Me
- 23h55 - James Baker
- 0h55 - Yellow Cherries
- 1h35 - The Supermen Lovers
Infos +
- Ouverture des portes 17h30
- Premier concert à 18h00
- Fermeture des bars à 2h00
- Fin des concerts à 2h30
- Fermeture du site à 3h00
- Toute sortie est définitive.