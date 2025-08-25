Lundi 25 Août 2025
Montfaucon
Culture

Les groupes à retrouver ce week-end au festival Ébulli’son de Montfaucon

Publié le 25/08/2025 - 11:23
Mis à jour le 25/08/2025 - 11:02

La septième édition d’Ébulli’son aura lieu les 29 et 30 août 2025. Une quinzaine d’artistes sont attendus à Montfaucon pour un week-end en musique avant la rentrée de septembre. 

© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/2 - © Hélène Loget
2/2 - © Hélène Loget

Organisé par l’association Bande Sonore, le festival « de la bière et du son » ne cesse de se développer, accueillant aujourd’hui près de 5.000 personnes sur deux jours.

Si la journée du samedi est d’ores et déjà complète, il est encore possible de prendre sa place pour la soirée de vendredi. 

Le programme

Vendredi 29 août 2025

  • 18h20 - Symbioz
  • 19h - Mystically
  • 19h50 - Dead Chic
  • 20h50 - Diva Faune
  • 21h50 - Telegraph
  • 22h40 - 47 TER
  • 23h55 - C-Rom
  • 00h35 - DJ N2B

Samedi 30 août 2025

  • 18h50 - Prune
  • 19h30 - Brocken Back
  • 20h45 - Bambou
  • 21h35 - Superbus
  • 23h05 - Jive Me
  • 23h55 - James Baker
  • 0h55 - Yellow Cherries
  • 1h35 - The Supermen Lovers

Infos + 

  • Ouverture des portes 17h30
  • Premier concert à 18h00
  • Fermeture des bars à 2h00
  • Fin des concerts à 2h30
  • Fermeture du site à 3h00
  • Toute sortie est définitive.

Publié le 25 aout à 11h23 par Elodie Retrouvey
