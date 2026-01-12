Lundi 12 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Publié le 12/01/2026 - 08:41
Mis à jour le 12/01/2026 - 08:40

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 12 janvier

  • Salade verte, vinaigrette servie à part
  • Polenta
  • Sauce tomate aux légumes d’hiver
  • Smoothie ananas noix de coco

Mardi 13 janvier

  • Velouté aux légumes
  • Sauté de veau aux pruneaux et pommes de terre vapeur
  • Copeaux de parmesan
  • Fruit frais de saison

Jeudi 15 janvier

  • Betteraves rouges à la ciboulette
  • Cuisse de poulet panée et poêlée de haricots verts et flageolets
  • Gâteau de semoule

Vendredi 16 janvier

  • Salade mexicaine
  • Gnocchis de pommes de terre et sauce tomate et olives
  • Fruit frais de saison

Publié le 12 janvier à 08h41 par Elodie Retrouvey
