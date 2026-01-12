Les menus des cantines à Besançon (du 12 au 16 janvier 2026)

Lundi 12 janvier
- Salade verte, vinaigrette servie à part
- Polenta
- Sauce tomate aux légumes d’hiver
- Smoothie ananas noix de coco
Mardi 13 janvier
- Velouté aux légumes
- Sauté de veau aux pruneaux et pommes de terre vapeur
- Copeaux de parmesan
- Fruit frais de saison
Jeudi 15 janvier
- Betteraves rouges à la ciboulette
- Cuisse de poulet panée et poêlée de haricots verts et flageolets
- Gâteau de semoule
Vendredi 16 janvier
- Salade mexicaine
- Gnocchis de pommes de terre et sauce tomate et olives
- Fruit frais de saison