Début avril 2025, le bisontin Guerric Chalnot et Guillaume Leboucher, co-fondateurs d’Occursus, lancent l’application BeDiCi (Become Digital Citizen) dans l’objectif de fournir des clés de compréhension de la citoyenneté numérique. Conçue pour être ludique et pédagogique, BeDiCi compte éduquer petits et grands aux enjeux du monde numérique à travers différents parcours composés de jeux et de mises en situation.