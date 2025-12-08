Lundi 8 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Education

Les menus des cantines à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Publié le 08/12/2025 - 08:19
Mis à jour le 08/12/2025 - 08:18

Voici les menus des cantines scolaires de Besançon pour cette semaine du lundi 8 au vendredi12 décembre 2025.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lundi 8 décembre

  • Betteraves rouges à la ciboulette
  • Sauté de canard frais au miel et soja avec printanière de légumes
  • Fromage blanc sucré

Mardi 9 décembre

  • Potage aux champignons
  • Quenelles natures au velouté de poireau et carottes à l’ail
  • Crème dessert au chocolat

Jeudi 11 décembre

  • Endives vinaigrette
  • Chili de haricots rouges aux lentilles et riz camarguais
  • Brie
  • Fruit frais de saison

Vendredi 12 décembre

  • Pommes de terra au céleri et oignons rouges
  • Echine de porc et petits pois vapeur
  • Cancoillotte à l’ail
  • Fruit frais de saison

Publié le 8 décembre à 08h19 par Elodie Retrouvey
Education

DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n’oppose personne…

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane
Franche-Comté
Education Société

Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

Publié le 25 novembre à 11h17 par Alexane
Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : 20 ans d’engagement au service de la vie étudiante pour la BAF

Le Bureau des associations franc-comtoises (BAF) a tenu une conférence de presse ce lundi 17 novembre 2025 au tiers-lieu jeunesse des locaux du CRIJ à Besançon, pour revenir sur ses deux décennies d’engagement étudiant, 20 ans jour pour jour après avoir déposé les statuts de son association en préfecture. 

Publié le 18 novembre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey

