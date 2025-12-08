Les menus des cantines à Besançon (du 8 au 12 décembre 2025)

Lundi 8 décembre
- Betteraves rouges à la ciboulette
- Sauté de canard frais au miel et soja avec printanière de légumes
- Fromage blanc sucré
Mardi 9 décembre
- Potage aux champignons
- Quenelles natures au velouté de poireau et carottes à l’ail
- Crème dessert au chocolat
Jeudi 11 décembre
- Endives vinaigrette
- Chili de haricots rouges aux lentilles et riz camarguais
- Brie
- Fruit frais de saison
Vendredi 12 décembre
- Pommes de terra au céleri et oignons rouges
- Echine de porc et petits pois vapeur
- Cancoillotte à l’ail
- Fruit frais de saison