Les secours mobilisés à Métabief pour une chute de VTT

L’accident s’est produit ce 20 septembre 2025 vers 14h40 sur les pistes de VTT à Métabief (Haut-Doubs).

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une chute de VTT sur la piste rouge des Dolomites.

Un homme de 45 ans, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital de Pontarlier.