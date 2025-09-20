Les secours mobilisés à Métabief pour une chute de VTT

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour une chute de VTT sur la piste rouge des Dolomites.
Publié le 20/09/2025 - 18:14
Mis à jour le 20/09/2025 - 17:59
L’accident s’est produit ce 20 septembre 2025 vers 14h40 sur les pistes de VTT à Métabief (Haut-Doubs).
Un homme de 45 ans, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital de Pontarlier.
