Les sorties ciné du mois de juin 2025

Cinéma Mégarama Beaux-Arts

Séance "Retour vers le futur"

Avertissement : Chaque super ticket est valable pour 1 personne. L' accès au Mett and Greet (dédicaces et photos) avec Monsieur Darbois ne sera uniquement possible qu'aux possesseurs de ce ticket. Chaque ticket a un horaire de passage précis, qu'il faudra respecter. Nous ne serons pas en mesure de modifier ces horaires en cas de non présence de votre part aux horaires indiqués, et aucun remboursement ne sera proposé.

Le répondeur

Avant-première le 1er juin à 16h00 - Sortie : 04/06/2025

Baptiste, un imitateur de talent, ne parvient pas à vivre de son art. Un jour, il est approché par Pierre Chozène, un romancier célèbre mais discret, dérangé par les importuns, les solliciteurs, les mondains, les fâcheux. Pierre a besoin de calme pour terminer son texte le plus ambitieux, le plus intime. Il propose alors à Baptiste de devenir sa voix au téléphone, et c'est ainsi que Baptiste devient son répondeur, à leurs risques et périls.

Dragons

Avant-première le 8 juin à 11h00, 16h00, 18h30 et 21h00 - Sortie : 11/06/2025

Le film Dragons en live-action dans le monde des vikings qui les aventures du jeune Harold qui devient ami avec un dragon blessé, Krokmou.

Vacances forcées

Sortie : 11/06/2025

Suite à une erreur de réservation, deux familles que tout oppose, ainsi qu’un éditeur un peu snob et l’influenceuse qu’il souhaite publier, sont contraints de partager une sublime maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat, entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d’éclats de rire.

Avignon

Avant-première le 13 juin à 19h45 — Sortie : 18/06/2025

Comédien en perte de vitesse, Stéphane débarque avec sa troupe au Festival d’Avignon pour jouer une pièce de boulevard. Il y recroise Fanny, une comédienne de renom, et tombe sous son charme. Profitant d’un quiproquo pour se rapprocher d’elle, Stéphane s’enfonce dans un mensonge qu’il va devoir faire durer le temps du festival…mais qui va très vite le dépasser !

F1 : le film

Avant-première le 23 juin à 20h15 - Sortie : 25/06/2025

Un pilote vétéran sort de sa retraite pour entraîner un jeune coureur et réaliser son dernier coup vers la gloire.

Opéra de Paris : madame Butterfly

Sortie : 19/06/2025

Opéra en trois actes, présenté en italien sous-titré en français. Enregistré à l'Opéra national de Paris / Opéra Bastille le 28 septembre 2024.

Cinéma Mégarama Ecole-Valentin

Ballerina

Sortie : 04/06/2025

Se déroulant pendant John Wick : Parabellum, Ballerina suit la vengeance implacable d'Eve Macarro (Ana de Armas) la nouvelle tueuse de l’organisation Ruska Roma.

Johnny hallyday - le concert de la tour eiffel - 25ème anniversaire

Sortie : 15/06/2025

À l'occasion de ses quarante ans de carrière et dans le cadre des festivités pour le changement de millénaire, Johnny Hallyday donne un concert gratuit le samedi 10 juin 2000 à la Tour Eiffel au Champ de Mars devant environ 800 000 spectateurs et 8 millions de téléspectateurs. Avec l'embrasement de la Tour Eiffel, le Champ de Mars noyé sous la foule et les projecteurs, une scène couverte de musiciens, de choristes, de lumières et de confettis, ce grand show reste le plus gros concert jamais égalisé en France et l'un des plus gros au niveau international.

Dakar Chronicles

Sortie : 19/06/2025

Documentaire sur le rallye Paris-Dakar.

Cinéma Victor-Hugo

Freud

Sortie le : 04/06/2025

réalisateur: Matt Brown

acteurs: Anthony Hopkins

Ils vont tous bien

Sortie le: 04/06/2025

réalisateur: Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore acteurs: Marcello Mastroianni

Life of Chuck

sortie le: 11/06/2025

réalisateur: Mike Flanagan

Mike Flanagan acteurs: Tom Hiddleston, Mark Hamill,

Le rendez-vous de l’été

Sortie le : 11/06/2025

réalisateur: Valentine Cadic

Valentine Cadic acteurs: Blandine Madec, India Hair,

The Return

Sortie le : 18/06/2025

réalisateur: Uberto Pasolini

Uberto Pasolini acteurs: Ralph Fiennes, Juliette Binoche

Loveable

Sortie le : 18/06/2025

réalisateur: Lilja Ingolfsdottir

Lilja Ingolfsdottir acteurs: Oddgeir Thune, Marte Magnusdotter Solem

Enzo

sortie le: 18/06/2025

réalisateur: Laurent Cantet, Robin Campillo

Laurent Cantet, Robin Campillo acteurs: Eloy Pohu, Pierfrancesco Favino, Élodie Bouchez

Peacock

Sortie le: 18/06/2025

R éalisateur: Bernhard Wenger

Bernhard Wenger acteurs: Albrecht Schuch, Julia Franz Richter

