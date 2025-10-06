Lundi 6 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture Loisirs
Cinéma

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025

Publié le 06/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 06/10/2025 - 14:20

Découvrez les sorties ciné du mois d'octobre 2025 ?... Au programme ? "One to One", "Tron", "Black phone 2", "Kaamelott - deuxieme volet"...

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Cinéma Mégarama Beaux-Arts 

Avant-première

Marcel et monsieur Pagnol

  • Le 11 octobre à 14h00

A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours... En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots : l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l'expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.

One to One

  • Le 11 octobre à 14h00 et 18h00

Portrait du couple John Lennon et Yoko Ono.

Tron : ares

  • Sortie le 8 octobre

L'étonnante aventure d’un Programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle…

Chien 51

  • Sortie le 15 octobre

Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête.

Black phone 2

  • Sortie le 15 octobre

Depuis son enlèvement, Finney, aujourd’hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours d’une vie normale, alors que rien ni personne ne saurait arrêter Gwen, sa sœur de 15 ans. Mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de l’adolescente, où elle voit sans cesse trois garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Déterminée à mettre fin à ces cauchemars et à en percer le mystère, Gwenn persuade son frère de se rendre sur place, malgré le blizzard qui frappe la station. C’est là qu’elle découvre l’horrible vérité derrière le lien entre l’Attrapeur et sa propre famille. Les deux adolescents vont alors devoir affronter un tueur que la mort a rendu presque invincible et à qui leurs destins sont beaucoup plus liés qu'ils n’auraient pu l’imaginer.

La somnambule

  • Sortie le 18 octobre

Amina et Elvino viennent de se marier. Tout le village est en liesse à l'exception de Lisa, l'aubergiste, qui est amoureuse d'Elvino. Le comte Rodolfo fait flirte avec la jeune mariée, contrariant son époux. Comme le village est réputé hanté, Rodolfo séjourne à l'auberge. Au moment où Amina est retrouvée dans le lit du comte, Elvino la croit coupable de tromperie, pour le plus grand plaisir de Lisa.

Kaamelott - deuxième volet - partie 1

  • Sortie le 22 octobre

Le deuxième volet de Kaamelott est le chapitre où Arthur envoie ses chevaliers — vétérans ou novices, compagnons de longue date ou recrues de l’année — à l’Aventure.

Cinéma Mégarama Ecole Valentin

Marche ou crève

  • Sortie le 1er octobre

Dans une Amérique totalitaire instaurée après une longue guerre fratricide, 50 jeunes hommes participent à une marche d'endurance de plus de 500 kilomètres, filmée et diffusée en direct. Les marcheurs ont l'obligation de conserver un rythme constant, avec interdiction formelle de s'arrêter. Après trois avertissements consécutifs, les contrevenants sont froidement abattus. Un seul en sortira vivant, avec une somme faramineuse et un prix de son choix. Habité par un motif secret, le jeune Raymond Garraty tente sa chance, nouant sur la route un fort lien d'amitié avec l'Afro-Américain Peter McVries.

Moi qui t’aimais

  • Sortie le 1er octobre

Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps. Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais.

A big bold beautiful journey

  • Sortie le 1er octobre

Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Sarah et David, deux inconnus célibataires, se rencontrent lors du mariage d'un ami commun et, par un incroyable coup du sort, se lancent ensemble dans une aventure grandiose - drôle, fantastique et pleine d'émotions - où ils revivent des instants marquants de leurs vies respectives. Ces souvenirs retracent leurs parcours et pourraient bien leur offrir une chance de transformer leur avenir.

Sacré coeur

  • Sortie le 1er octobre

Il y a 350 ans, en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d’amour à Sainte Marguerite-Marie. Aujourd’hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu- fiction saisissant qui nous plonge au cours des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son Amour personnel et inconditionnel.

Tron - ares

  • Sortie le 8 octobre

Goo Boy

  • Sortie le 10 octobre

Un chien loyal comprend que des entités obscures menacent son compagnon humain, le courageux animal doit se battre pour protéger celui qu'il aime le plus.

Hopper et le secret de la marmotte

  • Sortie le 15 octobre

Ayant fait de sa différence une force, Hopper explore le monde avec Meg, moufette experte en arts martiaux, et Archie, tortue sarcastique. Lorsqu’il découvre Gina, sa sœur, tout bascule : il n’est pas seul. Tiraillé entre loyauté et devoir, Hopper part en quête d’un pouvoir légendaire pour sauver les siens. Une aventure périlleuse à travers des mondes saisissants, où secrets et dilemmes s’entremêlent.

Connaissance du monde. Honduras, le calme après la tempête

  • Sortie le 13 octobre

Jadis théâtre de conflits séculaires entre peuples indigènes, conquistadors espagnols, esclaves africains, pirates anglais et corsaires français, le Honduras respire aujourd'hui une atmosphère de paix douce et inspirante. Le film nous convie à une exploration inattendue d’un pays à la nature luxuriante, aux habitants curieux et au riche patrimoine, témoignage d’une histoire mouvementée.

Black phone 2

  • Sortie le 15 octobre

Chien 51

  • Sortie 15 octobre

Kaamelott – deuxième volet [partie 1]

  • Sortie le 22 octobre

Dora au royaume magique des sirènes

  • Sortie le 25 octobre

Dora et Boots se transforment en sirènes et vivent une série d'aventures sous-marines incroyables avec leur nouvelle amie, Marisol la sirène, et son dauphin Rosa.

Cinéma Victor Hugo

  • Cervantes avant Don Quichotte
  • Happyend
  • La Reine Margot
  • Put your Soul on your hand and walk
  • Muganga, celui qui soigne
  • Kontinental’25
  • Left-handed girl
  • Nino
  • Sirat

Prochainement

  • Nouvel vague
  • La grande ambition
  • Météors
  • Nuages flottants
  • Lumière pâle sur les collines
  • La disparition de Josef Mengele
  • Le secret des Mésanges
  • Arco
  • La Petite dernière
  • L’étranger

Infos +

  • Mégarama Beaux-Arts : 3, rue Gustave Courbet, 25000 Besançon
  • Mégarama Ecole Valentin : 1, rue des Sources, 25480 Ecole-Valentin
  • Cinéma Victor Hugo Lumière : 6, rue Gambetta, 25000 Besançon

cinéma cinéma mégarama film sortie

Publié le 6 octobre à 14h00 par Hélène L.
La Grande Braderie d’Automne revient les 10 et 11 octobre 2025 au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
