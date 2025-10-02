L’ESBF vient à bout de Saint-Amand

Il s’en est fallu de peu mais l’ESBF est finalement parvenu à s’imposer contre Saint-Amand mercredi soir au palais des sports de Besançon. Les Bisontines signent ainsi leur troisième victoire en quatre journées de championnat Ligue Butagaz Energie.

ESBF - Saint Amand : 25-24

L’ESBF s’était donné pour mission de ne pas prendre ce match ni son adversaire du soir à la légère. Le coach bisontin Jérôme Delarue avait en effet rappelé la qualité de cette équipe de Saint-Amand en conférence de presse d’avant-match et de la nécessité de se montrer solide en défense et percutant en attaque.

Et les Bisontines ont effectivement dû s’employer pour venir à bout des Nordistes qui ont pris les devants lors de la première mi-temps (13-15). Accusant un retard de deux buts, les Engagées sont revenues dans la bataille du deuxième acte avec plus d’envie et de caractère. Guidée par une Sabrina Zazai des grands soirs, l’ESBF a su se mobiliser pour revenir au score et s’imposer d’un tout petit but (25-24) contre une solide équipe de Saint-Amand.

La célébration sera probablement courte car les Bisontines reprendront le travail dès aujourd’hui pour préparer cette fois le match retour de coupe d’Europe face au DHK Banik Most ce dimanche.